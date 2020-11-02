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Dünya Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor

İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 3 günde 55 bin 19 olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 22:16:00 -
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor

İspanya Sağlık Bakanlığı cuma günü 1 milyon 185 bin 678 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını 55 bin 19 artışla bugün 1 milyon 240 bin 697 olarak güncelledi.

Salgının en yoğun görüldüğü bölgelerden olan Katalonya'da özerk yönetimin teknik sorundan dolayı hafta sonuna ilişkin verilerini gönderemediği belirtildi. İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 3 günde 379 arttığı görüldü. Bakanlık, son 7 günde 777 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 36 bin 257'ye çıktığını açıkladı.

İspanya'da 25 Ekim'den bu yana uygulanan olağanüstü hal kapsamında gece sokağa çıkmak yasaklanırken 6 kişiden fazla toplanmama, tüm kamusal alanlarda maske takma, bar, restoran, mağazalar ya da dini ibadet yerlerinin yüzde 50'den fazla kapasiteyi geçmemesi, sporda amatör branşlarda müsabakaların ertelenmesi gibi uygulamalar sürüyor.

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