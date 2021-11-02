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Dünya Avrupa ülkesi duyurdu: 43 günlük doğalgazımız kaldı
Dünya

Avrupa ülkesi duyurdu: 43 günlük doğalgazımız kaldı

Cezayir ile Fas arasındaki gerilim sonrası İspanya’ya yapılan doğal gaz akışı kesildi. Yaşanan gelişmenin ardından İspanya Enerji Bakanı'ndan şoke eden bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 17:11:00 -
Avrupa ülkesi duyurdu: 43 günlük doğalgazımız kaldı

Cezayir ile Fas arasındaki gerilim artıyor. Cezayir, geçtiğimiz ağustos ayında “düşmanca eylemlerle” suçladığı Fas ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Fas toprakları üzerinden İspanya’ya yapılan doğal gaz akışını durdurma kararı aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Fas Krallığı’nın Cezayir’e yönelik ulusal birliği baltalayan saldırgan uygulamaları göz önünde bulundurularak, Devlet Başkanı Tebboune'nin Başbakan, Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Enerji Bakanı ile görüştükten sonra, ulusal şirket ‘Sonatrach’a Faslı şirketle ticari ilişkisini durdurmasını ve sözleşmenin yenilenmemesini emretti” denildi.

Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Mohamed Arkab daha önce yaptığı bir açıklamada, Cezayir’in İspanya'ya doğal gaz sevkiyatını yalnızca Medgaz olarak bilinen bir denizaltı boru hattı aracılığıyla yapacağını ifade etmişti.

İspanya Enerji Bakanı Teresa Ribera, “İspanya’nın 43 günlük talebi karşılayacak düzeyde doğal gaz stoku kaldı" diyerek şoke eden bir açıklama yaptı.

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