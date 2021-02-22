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Dünya Avrupa ülkesi dünyayı ayağa kaldıran açıklamayı yaptı! Büyükelçi öldürüldü
Dünya

Avrupa ülkesi dünyayı ayağa kaldıran açıklamayı yaptı! Büyükelçi öldürüldü

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Goma kentinde Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda, İtalya'nın büyükelçisi Luca Attanasio öldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 14:27:00 - 2021-02-22 15:13:18
Avrupa ülkesi dünyayı ayağa kaldıran açıklamayı yaptı! Büyükelçi öldürüldü

İtalyan medyası tarafından son dakika olarakl duyurulan habere göre; Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna saldırı düzenlendi.

İtalyan Hükümeti saldırı sonucunda, İtalya'nın büyükelçisi Luca Attanasio'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Yorumlar

Zaza

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