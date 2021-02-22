Avrupa ülkesi dünyayı ayağa kaldıran açıklamayı yaptı! Büyükelçi öldürüldü
Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Goma kentinde Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda, İtalya'nın büyükelçisi Luca Attanasio öldü.
İtalyan medyası tarafından son dakika olarakl duyurulan habere göre; Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna saldırı düzenlendi.
İtalyan Hükümeti saldırı sonucunda, İtalya'nın büyükelçisi Luca Attanasio'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.
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