Avrupa ülkesi açıkladı: Liglerin devamını Türkiye'de oynamak istiyoruz

Romanya 1. Ligi'nin ve mücadele eden 14 kulübün yetkilileri, turnuvanın Antalya'da tamamlanması önerisini tartışmak adına bir video konferans gerçekleştirirken kulüplerin çoğunun öneriyi kabul ettikleri belirtildi.

Romanya Futbol Federasyonu, Romanya 1. Ligi'nin durumu için 14 kulübün yetkilileriyle bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda öncelik ligin Romanya'da bitirilmesi olarak belirlense de kalan maçların Antalya'da oynanmasına yönelik görüş de tartışıldı.

Birçok takım kabul etti

15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal olan Romanya'da antrenmanlara ve maçlara devam edilememesi durumunda Antalya'da oynama fikri, birçok takım yetkilisi tarafından da kabul edildi.

Play-Off ve Play-Out etaplarına geçilen Romanya'da bu maçların Türkiye'de oynanması belli nedenlerden dolayı makul bulundu.

Antalya'nın corona virüs salgını çerçevesinde güvenli kabul edilebilecek bir alan olduğu aktarılan toplantıda süreçte de takımların orada makul fiyatlara konaklayabilecekleri aktarıldı.