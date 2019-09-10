0553 313 94 23

Avrupa üçüncüsü olan badmintonculara havalimanında coşkulu karşılama

Polonya’da düzenlenen 17 yaş altı Badminton Avrupa şampiyonasında çift bayanlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan sporcular Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş, Erzincan Havalimanında coşkuyla karşılandı.

10 Eylül 2019 Salı 15:18
Avrupa üçüncüsü olan badmintonculara havalimanında coşkulu karşılama

Polonya’da düzenlenen 17 yaş altı Badminton Avrupa şampiyonasında çift bayanlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan sporcular Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş, Erzincan Havalimanında coşkuyla karşılandı.


Polonya’nın Gniezno kentinde düzenlenen 17 yaş altı Badminton Avrupa Şampiyonası sona erdi. 39 ülkeden 318 sporcunun mücadele verdiği Avrupa Şampiyonasında Erzincanlı sporcular Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.


Çift bayanlar kategorisi sporcusu Cansu Erçetin & Yasemen Bektaş yarı finalde elenerek, şampiyonayı üçüncü olarak tamamladılar. Milli badmintoncularbronz madalyanın sahibi oldu. Danimarkalı, İsveçli, İtalyan ve Hollandalı rakiplerini yenerek yarı finale yükselen Erzincanlı sporcular yarı finalde İngiliz rakiplerine yenilip Avrupa üçüncüsü oldular.


Sporcuları tebrik eden Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, badminton branşında başarıların hız kesmeden devam edeceği vurgusunu yaptı.


İl Müdürü Mumcu, başarılı sporcular ve Antrenörleri Uğur Erçetin ve Murat Sönmez’i de tebrik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çobanbey’e ziyaret
    1. Çobanbey’e ziyaret
    2. Genç avukat ruhsatnamesini Baro..
    3. "Türkiye, savunma sanayisinde en..
    4. Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya..
    5. Yaz Spor Kursları kapanış şenliği..
    6. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    7. Belediye Başkanı Kılınç’tan Adıyaman..
    8. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    9. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    10. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    11. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    12. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    13. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    14. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    15. Şehit babası Mehmet Demir son..
    16. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    17. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    18. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    19. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    20. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    21. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    22. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    23. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    24. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    25. Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
    26. Türk ve ABD askerlerinden Suriye..
    27. Köyde uyuşturucu operasyonu
    28. FETÖ üyesinin tahliyesine "tehlike..
    29. Besni’de Tekel depolarının yeri millet..
    30. Ankara’dan Hatay’a götürülen yabancı..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!