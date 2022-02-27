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Dünya Avrupa topraklarına gelen Ukraynalıların sayısı açıklandı
Dünya

Avrupa topraklarına gelen Ukraynalıların sayısı açıklandı

Avrupa Birliği Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, şimdiye kadar en az 300 bin Ukraynalının AB topraklarına girdiğini ve daha fazlası için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 18:40:00 -
Avrupa topraklarına gelen Ukraynalıların sayısı açıklandı

Ylva Johansson, AB içişleri bakanlarının olağanüstü toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalan sivilleri ve halihazırda mülteci akınıyla en çok karşı karşıya kalan AB ülkelerini desteklemek için dayanışma platformu ilan edeceğini belirten Johansson, "Şimdiye kadar en az 300 bin Ukraynalı AB topraklarına girdi" dedi.

Johansson, toplantıda gelecek günlerde daha fazla rakamlara ulaşacak mültecilerin AB topraklarına yerleştirilmesiyle ilgili hazırlık yapılacağını ifade ederek, "Bana göre, bu dönemde 'geçici koruma direktifini' kullanmanın doğru zamanı olacağını düşünüyorum. Bunu bugün tartışacağız" diye konuştu.

İçişleri bakanlarının toplantısında Moskova yönetimi için vize kısıtlamaları da konuşulacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de dışişleri bakanlarını akşam saatlerinde video konferans yöntemiyle toplantıya çağırdığını duyurmuştu.

 

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