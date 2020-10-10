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Spor Avrupa Tenis Federasyonu, 2021 Avrupa Kış Kupaları'nı iptal etti
Spor

Avrupa Tenis Federasyonu, 2021 Avrupa Kış Kupaları'nı iptal etti

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:59:46 -
Avrupa Tenis Federasyonu, 2021 Avrupa Kış Kupaları'nı iptal etti

ANKARA (AA) - Avrupa Tenis Federasyonu, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1977'den itibaren düzenlenen Avrupa Kış Kupaları'nda 2021 yılı organizasyonlarının iptal edildiğini duyurdu.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamada, Avrupa Tenis Federasyonunun ocak ile şubat aylarında 32'den fazla ülkede 12, 14, 16 yaş ve altı sporcular için organize ettiği kupanın, hem vaka sayılarındaki artış hem de değişen seyahat kısıtlamalarının olumsuz etkilerinden dolayı iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca, 2021 Avrupa Kış Kupaları'nın iptal edilmesiyle, TTF'nin aralık ayı faaliyet takviminde bulunan milli takım belirleme turnuvalarının da yapılmayacağı aktarıldı.


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