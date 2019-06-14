0553 313 94 23

Avrupa standardında balık üretimiyle ekonomiye katkı

Van’ın sulama ihtiyacını sağlayan Sarımemet ve Zernek barajlarında ağ kafes sistemiyle yapılan alabalık üretimi, bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 09:54
Avrupa standardında balık üretimiyle ekonomiye katkı

Van’ın sulama ihtiyacını sağlayan Sarımemet ve Zernek barajlarında ağ kafes sistemiyle yapılan alabalık üretimi, bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.


Dünyada ve ülkemizde tarımsal kaynakların giderek azalması, pek çok alanda olduğu gibi alabalık yetiştiriciliğinde de kaynakları uygun şekilde kullanmayı zorunlu kılıyor. Bu kapsamda Van ili mevcut alabalık tesis sayılarını ve üretim miktarlarını artırarak, bölgenin ihtiyacı olan alabalığı hem üretmeyi hem de diğer bölgelere pazarlamayı hedefliyor.



“Baraj göllerinde bin 360 ton üretim yapıldı”


Van’ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla1980-1988 yılları arasında inşa edilen 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Baraj Gölü’nde 2013 yılında 240 tonla ağ kafeslerde ilk alabalık yetiştiriciliğine başlandı. 2018 yılında Sarımemet ve Zernek barajlarında üretim yapan 8 adet tesis,2 bin 208 tonluk toplam kapasiteyle bin 360 ton fiili üretim yaptı. Sarımemet ve Zernek barajlarında üretim yapan yetiştiricilere ise Tarım ve Orman Bakanlığı farklı kalemlerde bin 360 ton üretime karşılık bir milyon 18 bin 500 TL hibe desteği verdi.



“Şu ana kadar 2 milyon TL destek verildi”


İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van ilinin alabalık üretimi konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ağ kafes sisteminin ilk olarak Zernek Baraj Gölü’nde kurulduğunu ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Zernek Baraj Gölü’nde kurulan bu tesisimizin kapasitesi yaklaşık 300 tondur. Bu barajda 5 tane daha tesisimiz vardır. Buradaki toplam kapasitemiz ise bin 200 tondur. Zernek ve Sarımemet barajında kafes balıkçılığımızda 8 işletmemiz var. Bu iki barajımızın toplam kapasitesi 2 bin tona yakındır. Bu yıl saydığımız işletmelere yaklaşık bir milyon lira destek verdik. Toplam desteğimiz de 2 milyon TL civarındadır” dedi.



“Bölge illerine alabalık gönderiyoruz”


Zernek Baraj Gölü’nde ağ kafes sistemiyle yaklaşık 7 yıldır alabalık yetiştiren Nusrettin Görentaş ise, “Yaklaşık 7 yıldır burada faaliyet yürütüyoruz. İlk tesisi biz kurduk ve bizden sonra 4 tesis daha kuruldu. Burada günlük ağ temizliği ve yemleme yapmaktayız. Şu an bölge illerine alabalık gönderiyoruz. Yüksek kapasiteyle burada faaliyet yürütüyoruz.Havanın serin olması bizim faydamızadır. Bu yıl daha iyi bir üretim yapmayı hedefliyoruz. Sularımız şu an serin ve bu yüzden bu yıl güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.


Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 yılı itibariyle hem ağ kafes sistemiyle hem de normal üretim yapan yetiştiricilere farklı kalemlerde 2 bin 510 ton üretim karşılığında yaklaşık 2 milyon TL hibe desteği verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dumlupınar’da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sergisi ilgi
    1. Dumlupınar’da Halk Eğitim Merkezi..
    2. BEÜ’de mezuniyet töreni
    3. Şirketler 2019 yılında mali denetimi..
    4. Aybüke öğretmen için işaret dili ile..
    5. Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar..
    6. Sağlık çalışanlarından oluşan Türk..
    7. Yumurtaları çalınınca güvenlik..
    8. Diyarbakır itfaiyesinden anız uyarısı
    9. (ÖZEL) Fatih’te kapkaç anı kamerada
    10. Saldırı sonrası ABD, Umman’a savaş..
    11. Borsa güne yükselişle başladı
    12. Terim 2 dünya yıldızına onay verdi!
    13. Gönen’den ailelere karne uyarısı
    14. Alaşehirli Kadınlar kooperatifleşme..
    15. MotoGP'de sıradaki durak İspanya
    16. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    17. GÜNCELLEME - Pendik'te fabrika yangını
    18. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma..
    19. Turgay Erdem’den pehlivanlara..
    20. Bitlis’te kaldırım işgali denetimi
    21. Sendikadan eğitim semineri
    22. Bulgaristan’dan Türkiye’ye tarihi eser..
    23. Çamaşır makinesi bomba gibi patladı
    24. MÜSİAD başarılı 111 öğrenciyi..
    25. Dolar/TL, 5,8680 seviyesinde işlem..
    26. Yeni Renault Kadjar, Türkiye'de
    27. Avrupa standardında balık üretimiyle..
    28. (Özel) Narkotik köpeğinden bingo
    29. Tahtaköprü Barajı yükseltiliyor
    30. İmamoğlu'nun dedesi hakkındaki iddiası..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı