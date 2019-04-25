Avrupa Şampiyonu güreşçi Süleyman Atlı, memleketinde coşkuyla karşılandı

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kilo finalinde Rus Müslim Sadulaev’i mağlup ederek, Fethiye halkı ve tüm Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan Süleyman Atlı Memleketi Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde coşku ile karşılandı.

2 kez Avrupa ve 1 kez de Dünya şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Süleyman Atlı, Serbest stil 57 kiloda Rus Rus Müslim Sadulaev’i 8-3 yenerek altın madalya kazanmıştı. Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 57 kilo finaline çıkan ve Rus Müslim Sadulaev’i de mağlup ederek altın madalya kazanan Süleyman Atlı’nın Dalaman Havaalanına geleceğini duyan Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki sevenleri ve yakınları onlarca araçlık konvoyla havaalanına gitti. Süleyman Atlı’yı burada davul zurnalarla karşılanırken, Atlı’nın annesi Zehra Atlı ile Babası Ziya Atlı Avrupa şampiyonu oğluna çiçekler sundu. Süleyman Atlı’yı karşılayanlar arasında Seydikemer İlçesi Esnaf Odası Başkanı Harun Sağır ile Fethiyeli turizmciler de yer aldı. Dalaman Havaalanından, ’’Seninle gurur duyuyoruz şampiyon’’ yazılı afişler ve Türk Bayrakları asılı onlarca araç konvoy eşliğinde şampiyon Süleyman Atlı’yı Fethiye Belediyesi önüne getirdi.

"Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluğu için hazırlanacağım"

Fethiye Belediyesi önünde, belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde Süleyman Atlı’yı Belediye Başkanı Alim Karaca karşıladı. Burada sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirirken bir konuşma yapan Süleyman Atlı, "Romanya’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 57 kiloda şampiyon oldum. Fethiye ve Türk halkının duaları şampiyonluğunda önemli bir etkendir. Dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi Olimpiyat Şampiyonluğu ve Dünya şampiyonluğu için hazırlanacağım. Havaalanına kadar gelerek bana destek olan aileme ve tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bu başarının perde arkasında çok büyük emekler var" şeklinde konuştu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, Süleyman Atlı ile gurur duyduklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte bizler de spora ve sporculara destek olacağız. Birçok branşta dünya şampiyonları çıkmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.