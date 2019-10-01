Avrupa Şampiyonlar Lig maç programı UEFA Şampiyonlar Ligi bu hafta hangi maçlar oynanacak? Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan dorukta. Futbolseverler UEFA Şampiyonlar Liginde bu hafta hangi maçlar oynanacak? Sorusunu sormakta. Türkiye’yi Avrupa Şampiyonlar Lig’inde temsil edecek Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla oynayacak. Peki Galatasaray, Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu da araştırılan konuların başında gelmekte. UEFA Şampiyonlar Ligi bugün saat 19.55’de oynanacak Real Madrid - Club Brugge maçıyla başlayacak. Avrupa Şampiyonlar Lig bugünkü maçları 22.00’de oynanacak Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid maçıyla tamamlanacak. İşte 1-2 Ekim Avrupa Şampiyonlar Lig maç programı son durum haberleri.

Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan dorukta. Futbolseverler UEFA Şampiyonlar Liginde bu hafta hangi maçlar oynanacak? Sorusunu sormakta. Türkiye’yi Avrupa Şampiyonlar Lig’inde temsil edecek Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla oynayacak. Peki Galatasaray, Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu da araştırılan konuların başında gelmekte. UEFA Şampiyonlar Ligi bugün saat 19.55’de oynanacak Real Madrid - Club Brugge maçıyla başlayacak. Avrupa Şampiyonlar Lig bugünkü maçları 22.00’de oynanacak Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid maçıyla tamamlanacak. İşte 1-2 Ekim Avrupa Şampiyonlar Lig maç programı son durum haberleri. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında 1 Ekim Salı akşamı saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek. Galatasaray grubunda 1 puanla 3. sırada yer almakta. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi bu hafta hangi maçlar oynanacak? Sorusunun cevabı. UEFA Şampiyonlar Ligi bu hafta maç programı 1 Ekim Salı: 19.55 Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika) 19.55 Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 22.00 Galatasaray - PSG (Fransa) 22.00 Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) 22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan) 22.00 Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 22.00 Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya) 22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya) 2 Ekim Çarşamba: 19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya) 19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya) 22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya) 22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya) 22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa) 22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz) 22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere) 22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda) Avrupa Şampiyonlar Ligi puan durumu

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