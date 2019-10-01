0553 313 94 23

Avrupa Şampiyonlar Lig maç programı UEFA Şampiyonlar Ligi bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan dorukta. Futbolseverler UEFA Şampiyonlar Liginde bu hafta hangi maçlar oynanacak? Sorusunu sormakta. Türkiye’yi Avrupa Şampiyonlar Lig’inde temsil edecek Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla oynayacak. Peki Galatasaray, Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu da araştırılan konuların başında gelmekte. UEFA Şampiyonlar Ligi bugün saat 19.55’de oynanacak Real Madrid - Club Brugge maçıyla başlayacak. Avrupa Şampiyonlar Lig bugünkü maçları 22.00’de oynanacak Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid maçıyla tamamlanacak. İşte 1-2 Ekim Avrupa Şampiyonlar Lig maç programı son durum haberleri.

01 Ekim 2019 Salı 08:35
Avrupa Şampiyonlar Lig maç programı UEFA Şampiyonlar Ligi bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan dorukta. Futbolseverler UEFA Şampiyonlar Liginde bu hafta hangi maçlar oynanacak? Sorusunu sormakta. Türkiye’yi Avrupa Şampiyonlar Lig’inde temsil edecek Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla oynayacak. Peki Galatasaray, Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu da araştırılan konuların başında gelmekte. UEFA Şampiyonlar Ligi bugün saat 19.55’de oynanacak Real Madrid - Club Brugge maçıyla başlayacak. Avrupa Şampiyonlar Lig bugünkü maçları 22.00’de oynanacak Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid maçıyla tamamlanacak. İşte 1-2 Ekim Avrupa Şampiyonlar Lig maç programı son durum haberleri.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında 1 Ekim Salı akşamı saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek. Galatasaray grubunda 1 puanla 3. sırada yer almakta. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi bu hafta hangi maçlar oynanacak? Sorusunun cevabı.

UEFA Şampiyonlar Ligi bu hafta maç programı

1 Ekim Salı:

19.55 Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

19.55 Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Galatasaray - PSG (Fransa)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)

2 Ekim Çarşamba:

19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya)

19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz)

22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)

Avrupa Şampiyonlar Ligi puan durumu

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 07:30
  1. Avrupa Şampiyonlar Lig maç programı
  2. UEFA Şampiyonlar Ligi bu hafta hangi maçlar oynanacak?
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi bu hafta maç programı
  4. Avrupa Şampiyonlar Ligi puan durumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dilipak’tan bomba ‘ahlâk ve maneviyat’ çıkışı!
    1. Dilipak’tan bomba ‘ahlâk ve maneviyat’..
    2. FETÖ'ye darbe! 20 şüpheliye gözaltı
    3. “İsraf politikası” balonu patladı!..
    4. Asgari ücret düşecek mi? Evli ve çocuk..
    5. EPDK yasağı kaldırdı! Geri dönüyor
    6. İstanbul turizmde Barcelona ve..
    7. Fehmi Koru'dan ilginç Cumhur İttifakı..
    8. Sağlık personeli alım ilanı! Hacette..
    9. Dolar/TL'de iyimser hava! İşte son..
    10. Kara yollarında son durum
    11. Meteoroloji açıkladı: Tüm yurtta...
    12. Aside tatlısı nasıl yapılır? Pekmezli..
    13. Ailelerin kavgasında kan döküldü
    14. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı 1 yıl..
    15. Taşeron işçi ikramiye asgari ücret..
    16. Peru'da siyasi kriz! Birbirlerini fesh..
    17. Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan..
    18. Af ceza indirimi infaz yasası ne zaman..
    19. Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor
    20. Uçuşlarda yeni dönem başlıyor!
    Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek
    Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek
    Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken manevi değişimi
    Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken manevi değişimi
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular