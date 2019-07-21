Avrupa Şampiyonasından Gümüş Madalya İsveç’in Boras kentinde yapılan Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ömer Amaçtan 3000 metre yarısında Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

İsveç’in Boras kentinde yapılan Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ömer Amaçtan 3000 metre yarısında Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Şampiyonanın 3000 metre finalinde yarışan Ömer Amaçtan, uzun süre lider götürdüğü yarışta 8:17.51’lik en iyi derecesini koşarak yarışı üçüncü sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ömer Amaçtan’ı ve antrenörü Kemal Koyuncu’yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.