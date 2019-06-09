Avrupa Şampiyonasında Polisgücü Erkek Hokey takımı destan yazıyor

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Açık Alan Avrupa Şampiyon kulüpler Şampiyonasındaki ikinci maçında Ukrayna’nın Zytomyrskyiv Takımını 8-3’lük skorla yendi

THF Sadık Karatan’ın da izlediği maç sonrası takımın büyük bir öz veri gösterdiğini ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Sporcularımı yüreklerini sahaya koyarak mücadele ediyor. Bu milli bir mesele ve 2018 de olduğu gibi bu yılda kupa Türkiye’nin olacak inşallah” dedi.

Avrupa Şampiyonasının başlamasıyla birlikte Türkiye gözünü Alanya ve Ukrayna’dan gelecek haberlere çevirdi. Açık Alan Erkekler Avrupa Şampiyonası Alanya’da Kadınlar Avrupa Şampiyonası Ukrayna’da oynanıyor ve her iki ligde Türkiye’nin birer temsilcisi var. 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da Türkiye’yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek hokey takımları, başarıdan başarıya koşarken aynı zamanda hokeyde ülke puanının arttırılmasını da sağlıyor. Dün Alanya’da rakibini 10-1’lik farklı bir skorla yenen Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı bu günde Ukrayna’nın Zytomyrskyiv Takımı ile karşılaştı. Zorlu rakibi karşısında rakip kaleleri adeta yol yağmuruna çeviren Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı maçı 8-3’lük sonuçla kazanarak yüreklere adeta su serpti.

Avrupa Şampiyonasını Alanya’da takımın başında takip eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Alanya’da gerçekleştirilen şampiyonada takımımız üstünlüğünü kurmuş ve adeta sahalarda destan yazıyor. Bu zorlu ligi şampiyon bitirmek istiyoruz. Bilindiği gibi Avrupa Şampiyonası iki kategoride gerçekleşiyor. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde Türkiye’yi biz iki takımımızla temsil ediyoruz ve maçlar aynı tarihler arasında yapılıyor. Önümüzde iki maçımız kaldı. İnanıyorum ki bu iki maçı da alacak ve şampiyonluk ipini bir kez daha göğüsleyeceğiz. Sporcularımıza bize bu coşkuyu yaşattıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

THF Karakan başkan ve sporcuları kutladı

Avrupa Şampiyonasının efsane takımı Gaziantep Polisgücü Hokey Takımını kutlayan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, takımın liderliğe oynadığını ve son iki maçı da alması halinde 2018’de olduğu gibi 2019’da da adını Avrupa Şampiyonu olarak yazdıracağını ifade etti. Karakan yaptığı değerlendirmede, “Alanya’da devam eden EuroHockey Club Challenge III 2019 Men ev sahibi konumundayız. Organizasyonu büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Türkiye temsilcimiz Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü ilk günden itibaren adını başarıyla liderliğe yazdırdı. Son iki maçı da alarak ülkemize yeni bir şampiyonluk kupası kazandıracaklarına inanıyorum. Gaziantep Polisgücü Spor erkek hokey takımı sporcularını, teknik heyeti KulüpBaşkanı Mehmet Kaplan’ın şahsında kutluyorum.Organizasyonda büyük emekleri geçen herkesi yürekten kutluyorum. Ülkemize yakışır bir ev sahipliği gerçekleştiriliyor. Herkes canla başla en ufak bir aksaklık olmaması için büyük çabalar sarf ediyor. Özellikle Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Alanya Gençlik Spor Müdürü Erdal Tamrak. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’a destek ve katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Efsane takımda efsane sporcular yer alıyor

EuroHockey Club Challenge III 2019 Men’de Türkiye’yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımını şampiyonaya Baş antrenör Yusuf Kasım ve antrenör Mustafa Karalar hazırladı. Efsane takımda takım kaptanlığını Yusuf Yaşar üstlenirken Polisgücü kalesini Mustafa Doğan Öğretici ve Samet Ceylan koruyacak. TakımdaNuman Poyraz, Ahmet Çeker, Muhammet Oran, Akif Çetiner, Celal Aydın, Alı Özkılıç, Furkan Özkılıç, Reza Norutzadeh, Reza Baranebadıfar, Yagup Bahramı, Ümit Çırnazoğlu, Mustafa Öztürk, Emin Akalın, Talha Köroğluları ve İbrahim Kurt görev alıyor. Hokeyciler bir kez daha şampiyonluk kupasını almak ve Türk bayrağını gönlere İstiklal Marşı eşliğinde çektirmek için var güçleriyle sahada uğraş veriyor.