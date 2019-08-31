Avrupa Şampiyonasında kadın boksörlerden 4 madalya

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Madrid'in Alcobendas ilçesindeki Amaya Valdemoro Spor Salonu'nda 22 Ağustos'ta başlayan şampiyona final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo finalinde Rus rakibi Elena Saleneva'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Çakıroğlu'na madalyasını ve şampiyonluk kemerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay verdi.

Final müsabakalarında 81 kiloda yarışan Elif Güneri de Belaruslu Victoriya Kebikava'yı yenerek, Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanan ikinci Türk sporcu oldu.

Şampiyonada ayrıca yarı finalde elenen Busenaz Sürmeneli (69 kilo) ve Sema Çalışkan (60 kilo) bronz madalya aldı.

Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Avrupa Şampiyonasına 8 sıklette mücadele ettiklerini belirterek, "Takım olarak çok iyiydik. Kaybeden sporcularımız da finalistlere yenildi. Hepsi de başa baş bir mücadele ortaya koydu." dedi.

Bu turnuvadaki hataları 1 ay sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'nda telafi edeceklerini kaydeden Süme, "Asıl hedefimiz olimpiyat oyunlarından madalyalar kazanmak. Bunun adımlarını şimdi atıyoruz. Sporcularımız bu yetenekte ve güçte." diye konuştu.

Altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu da, "Çok mutluyum. Bana destek veren, tebrik mesajları atan herkese teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir tempomuz var. Şubat ayında yapılacak olimpiyat elemeleri için buradaki turnuva çok önemliydi. Buradan umutla dönüyoruz. İnşallah şubattaki elemelerde de şampiyon olup, olimpiyatlara doğrudan gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.