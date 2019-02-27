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Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası heyecanı sürüyor

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, sıralama ve eleme atışlarıyla sürüyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:15
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası heyecanı sürüyor

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, sıralama ve eleme atışlarıyla sürüyor.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda 2 Mart Cumartesi gününe kadar sürecek şampiyonaya, 25 ülkeden 184 sporcu katılıyor.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmayı bakanlık tarafından 2016 yılında federasyona sunulan okçuluk salonunda gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu tesislerde düzenlediğimiz ilk uluslararası yarışma ve bizim için çok önemli. Öncelikle Avrupa ülkelerine sonra bütün dünyaya Türkiye'de sadece okçuluğa ait böyle güzel bir tesisin olduğunu tanıtmak ve göstermek istiyoruz. Ayrıca bu imkanı bize sağladığı için bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ergin, sabah sıralama atışlarını tamamladıklarını, hem takım hem de bireysel sıralamalarda sporcularının yerinin gayet iyi olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:15
  1. 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
  2. Dünya Okçuluk Federasyonu
  3. okçuluk
  4. Samsun

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