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Avrupa Parlamentosunun yeni başkanı Sassoli: “Birliğin reforma ihtiyacı var”

Avrupa Parlamentosu başkanlık seçiminin ikinci oylamasında, diğer 3 rakibini geride bırakarak aldığı 345 oyla başkan seçilen eski gazeteci David Sassoli, Avrupa Birliği’nin savaş ve milliyetçiliği barış ve eşitlikle takas eden kurucu babalarının ruhuna geri dönmesi reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:22
Avrupa Parlamentosunun yeni başkanı Sassoli: “Birliğin reforma ihtiyacı var”

Avrupa Parlamentosu başkanlık seçiminin ikinci oylamasında, diğer 3 rakibini geride bırakarak aldığı 345 oyla başkan seçilen eski gazeteci David Sassoli, Avrupa Birliği’nin savaş ve milliyetçiliği barış ve eşitlikle takas eden kurucu babalarının ruhuna geri dönmesi reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.


Avrupa Birliği’nin mülteciler sistemini reforma etme ihtiyacının bulunduğun söyleyen Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, "Demokraside liderlik rolü oynama kapasitemizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu konuyu görmezden gelemezsiniz. Ne zaman bir acil durum olsa vatandaşların ‘Avrupa Birliği nerede’ diye sormasını istemiyoruz” dedi.


Brexit’i ‘acı bir durum’ olarak tanımlayan Sassoli, "Avrupa Parlamentosu Avrupa vatandaşlarının bağımsızlığını garanti altına alacaktır. Yalnızca onlar tarihlerine karar verecektir” ifadelerini kullandı.


Avrupa Parlamentosu 15 Temmuzda AB Komisyon başkanını onaylayacak


Jean - Claude Juncker’in yerine Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterilen Ursula von der Leyen’in başkanlığı 15 Temmuz’da Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanacak.


Avrupa Merkez Bankası başkanlığına ise IMF Başkanı Christine Lagarde aday gösterildi. Böylece Avrupa Birliği’nde ilk defa iki kadın en yüksek seviyede görev almış olacak.


Üzerinde uzlaşmaya varılarak seçilen bu isimlerin, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:22
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