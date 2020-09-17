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Aktüel Avrupa Parlamentosundan Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışının kısıtlanması çağrısı
Aktüel

Avrupa Parlamentosundan Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışının kısıtlanması çağrısı

AB üyelerinden Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'a, Yemen'deki savaş nedeniyle BAE ve Suudi Arabistan'a silah satışlarını kısıtlaması istendi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:52:59 -
Avrupa Parlamentosundan Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışının kısıtlanması çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), AB üyesi ülkelere Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satışlarını kısıtlamaları çağrısında bulundu.

AP'de silah ihracatıyla ilgili hazırlanan karar önergesi dünkü oturumda oylandı. Sonuçları bugün açıklanan ve kabul edilen önergede, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) verilerine göre AB ülkelerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne en çok silah satanlar arasında ikinci sırada geldiği belirtildi.

Yemen'deki çatışmalarda tarafların savaş suçu işlediğine dair BM raporlarının hatırlatıldığı önergede, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon üyesi ülkelere Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Hollanda'nın silah satışlarını kısıtlamaya yönelik kararları memnuniyetle karşılandı.

Önergede Almanya'nın Suudi Arabistan'a kısıtlamaları 2020 sonuna kadar uzattığı ve bazı ülkelerin tam kısıtlama kararı aldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu, tüm AB üyelerine Suudi Arabistan'a, BAE'ye ve (Suudi öncülüğündeki) uluslararası koalisyon üyelerine, aynıca Yemen hükümetine ve çatışmanın diğer taraflarına silah ve herhangi bir askeri ekipman satışından kaçınmaları çağrısında bulunmaktadır.

Parlamento, üye ülkelerin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a silah satışı kısıtlama kararı alan Almanya, Finlandiya ve Danimarka örneklerini izlemesi için çağrı yapmaktadır."

Önergede ayrıca Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan, BAE ve Vietnam'a ülke içinde baskıcı uygulamaları kolaylaştıracak izleme teknolojileri satışının durdurulması istendi.


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