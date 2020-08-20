Avrupa Parlamentosu Mali'deki darbeyi kınadı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Afrika ülkesi Mali'de darbe yapılmasını kınayarak taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Parlamento Başkanı David Sassoli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu, Mali'deki anayasaya aykırı değişimi kınamaktadır. Diyaloğa ve krizin çözümü için karşılıklı mutabakata ihtiyaç bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Sassoli, Mali'de hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesinin öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Mali'de ayaklanan bir grup asker önceki gün araçlarla başkente gelmiş, bazı bakanlar ile yüksek rütbeli askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak darbenin başladığı Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini açıklamıştı.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra darbeciler televizyondan seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş dönemi olacağını duyurmuştu.



