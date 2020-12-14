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Aktüel Avrupa Parlamentosu, Belaruslu muhalifleri ağırladı
Aktüel

Avrupa Parlamentosu, Belaruslu muhalifleri ağırladı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:06:06 -
Avrupa Parlamentosu, Belaruslu muhalifleri ağırladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosunun (AP) bu yılki "Sakharov Ödülü"ne layık görülen Belarus muhalefetinin temsilcileri, Parlamento üyeleriyle Brüksel'de bir araya geldi.

AP'nin insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği ödülü çarşamba günkü törende alacak Svetlana Tikhanovskaya dışındaki muhalif temsilciler, Parlamentodaki konuşmalarında muhalefete verdiği destek için AB'ye teşekkür etti.

Tikhanovskaya, Berlin'den video konferans yoluyla katıldığı toplantıda, Belarus muhalefetinin taleplerinin değişmediğini, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun istifasını, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını ve yeniden seçim yapılmasını istediklerini kaydetti.

Belarus yönetiminin 21 Aralık'tan itibaren ülke dışına çıkılmasını engellemek için kara sınırlarını kapatacağını söyleyen Tikhanovskaya, bugüne kadar kendisi gibi binlerce Belaruslu muhalifin, "ülkelerini istediklerinden değil başka seçenekleri kalmadığından" terk ettiğini belirtti.

Tikhanovskaya, AB'ye, Belaruslu muhaliflere verdiği destekten ötürü teşekkürlerini ileterek, AB ülkelerinin Belarus'taki diplomatlarından sahada halka yardım etmesini istedi.

AB'nin de doğrudan Belarus halkına yardımda bulunmasını talep eden Tikhanovskaya, "AB'ye ayrıca değerlerine bağlı kalması ve Belarus rejimiyle bağlantılı hiç kimse ile ilişki kurmaması çağrısında bulunuyorum. Avrupalı şirketlerin, Lukaşenko ve müttefikleriyle iş birliği yapmasını da engellemeliyiz." dedi.

- Belarus'ta ağustosta yapılan seçim

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan ve mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimden sonra muhalefet, "seçime hile karıştırıldığı" gerekçesiyle gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Avrupa Birliği (AB), seçimin sonucunu tanımadığını açıklayarak, "seçimde hile yapıldığı, göstericilere yönelik şiddet kullanıldığı, muhalefete baskı uygulandığı ve muhaliflerin siyasi nedenlerle tutuklandığı" gerekçesiyle Belarus yönetiminden Lukaşenko dahil çok sayıda kişiye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

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