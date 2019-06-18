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Avrupa Oyunlarında mücadele edecek Milli Takım belli oldu

Beyaz Rusya’nın Minsk kentinde yapılacak olan Avrupa Oyunlarına Güreş Milli Takımı 18 sporcuyla katılacak.

18 Haziran 2019 Salı 12:43
Avrupa Oyunlarında mücadele edecek Milli Takım belli oldu

Beyaz Rusya’nın Minsk kentinde yapılacak olan Avrupa Oyunlarına Güreş Milli Takımı 18 sporcuyla katılacak.


25-30 Haziran Tarihleri arasında Beyaz Rusya’nın Minsk kentinde düzenlenecek olan Avrupa oyunlarında mücadele edecek Güreş Milli Takım belirlendi. Greko-Romen, Serbest ve Kadınlarda 6’şar olmak üzere toplam 18 sporcuyla oyunlara katılacak olan milli takımda şu isimle yer alıyor:



Greko-romen:


60 kg Kerem Kamal


67 kgEnes Başar


77 kg Yunus Emre Başar


87 kg Metehan Başar


97 kg Cenk İldem


130 kg Osman Yıldırım



Setbest stil:


57 kg: Süleyman Atlı


65 kg : Selahattin Kılıçsallayan


74 kg: Soner Demirtaş


86 kg: Fatih Erdin


97 kg: Baki Şahin


125 kg:Fatih Yaşarlı



Kadınlar:


50 kg: Evin Demirhan


53 kg: Zeynep Yetgil


57 kg: Bediha Gün


62 kg: Aslı Tuğcu


68 kg: Buse Tosun


76 kg: Ayşegül Özbeğe



Avrupa oyunları için Serbest Güreş Milli takımı 22 Haziran, Kadın Milli Takımı 23 Haziran ve Greko-Romen Milli Takımı ise 25 Haziran’da Minsk’e hareket edecek.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:43
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