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Avrupa Oyunları’nda Evin Demirhan’dan bronz madalya

Belarus’un başkenti Minsk’te süren 2.

28 Haziran 2019 Cuma 21:56
Avrupa Oyunları’nda Evin Demirhan’dan bronz madalya

Belarus’un başkenti Minsk’te süren 2. Avrupa Oyunları’nda 50 kilo güreşçisi Evin Demirhan bronz madalya kazandı. Evin Demirhan madalyasını TMOK Başkan Yardımcısı ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat’ın elinden aldı.


Minsk 2019 Avrupa Oyunları’nın sekizinci gününde mindere çıkan 50 kilo güreşçimiz Evin Demirhan Polonyalı rakibi Anna Lukasiak’ı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.57 kiloda Bedia Gün bronz madalya maçında Azeri rakibi Alyona Kolesnik’e 9-4 yenilerek beşinci oldu.


77 kiloda Yunus Emre Başar ilk turda İsviçreli Nicolas Christein’i 4-0, çeyrek finalde Sırp rakibi Aleksandr Maksimoviç’i 6-4 yendi. Yarı finalde Avrupa ve Bükreş’te Dünya Şampiyonu olan Rus Aleksandr Chekhirkin’e 8-0 kaybetti. Milli güreşçi bronz madalya için repesajdan gelecek İsveçli Alex Kesidis / Bulgar Daniel Aleksandrov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


60 kiloda Kerem Kamal ilk turda Ermeni rakibi Armen Melikyan’ı 4-0 yendi. Çeyrek finalde Avrupa ve Dünya Şampiyonu Rus Stephan Maryanyan’a çekişmeli geçen müsabakada 5-2 mağlup oldu.. Rus güreşçi finale yükseldiği için milli güreşçi repesajda Avrupa şampiyonu Moldovalı Victor Ciobanu ile karşılaşacak. Rakibini yenerse bronz madalya için Ukraynalı Zhora Abovian ile karşılaşacak.


67 kiloda Enes Başar ilk turda Dünya ikincisi Polonyalı Mateusz Bernatek’i 7-5 yendi. Çeyrek finalde Ukraynalı Aleksi Kalinichenko’ya 5-0 mağlup oldu.



Busenaz Çakıroğlu finalde


Türk boksör Busenaz Çakıroğlu 51 kiloda yarı finalinde Polonyalı rakibi Sandra Drabık’ı 5-0 yenerek finale yükseldi. Final maçı Pazar günü yapılacak.



Neslihan Yiğit çeyrek finalde veda etti


Badmintonda tek kadınlar çeyrek final maçına çıkan Neslihan Yiğit Danimarkalı rakibi Line Hoeimark Kiaersfeldt’e çok iyi performans göstermesine rağmen 2-1 yenilerek elendi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 21:56
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