Avrupa Oyunları'nda 111 milli sporcu mücadele edecek

ANKARA (AA) - Belarus'ta, 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi 14 branşta, 111 sporcu temsil edecek.

Başkent Minsk'teki organizasyona 50 ülkeden 4 bin sporcunun katılması beklenirken, 200 madalya sahiplerini bulacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre 111 milli sporcu; atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek.

Avrupa Oyunları, 2020 Tokyo Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme niteliği taşırken, bazılarında ise sıralama puanına katkı verecek.

Okçuluk, atıcılık ve masa tenisinde 2020 Tokyo'ya doğrudan kota verecek oyunlar, badminton, erkekler boks ve judo için Avrupa Şampiyonası özelliğini taşıyacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 1. Avrupa Oyunları'na Türkiye, 190 sporcuyla katılmış, 6 altın, 4 gümüş ve 19 bronz madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar genel sıralamada 14'üncü olmuştu.