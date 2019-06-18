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Avrupa otomobil pazarı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 2 azaldi

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 2 azaldı ve toplam 6 milyon 935 bin 28 adet seviyesinde pazara ulaşıldı.

18 Haziran 2019 Salı 15:35
Avrupa otomobil pazarı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 2 azaldi

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 2 azaldı ve toplam 6 milyon 935 bin 28 adet seviyesinde pazara ulaşıldı.


Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 Ocak-Mayıs dönemi Avrupa Otomobil Pazar verilerini açıkladı. Buna göre, AB (28) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Mayıs döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 2 azaldı ve toplam 6 milyon 935 bin 28 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 7 milyon 77 bin 244 adet satış gerçekleşmişti.


AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 36,1 ile İzlanda, yüzde 14,6 ile İsveç ve yüzde 14,2 ile Finlandiya’da görüldü.


2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 48,6, Romanya yüzde 20,3 ve Macaristan yüzde 7,8 oranlarıyla yer aldı.


AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,04 arttı ve toplam 1 milyon 443 bin 708 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 443 bin 127 adet satış gerçekleşmişti.


AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 29,5 ile İzlanda, yüzde 15,3 ile Danimarka ve İsveç’te görüldü. 2019 Mayıs ayında, 2018 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 35,3, Romanya yüzde 12,6 ve Polonya yüzde 11,2 oranlarıyla yer aldı.


2019 Mayıs ayı sonunda Türkiye, yüzde 48,71 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12’nci oldu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:35
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