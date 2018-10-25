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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu

Avrupa Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak para politikasında değişikliğe gitmedi ve faizleri sabit tuttu.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:53
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentilere paralel olarak para politikasında değişikliğe gitmedi ve tahvil alımlarını bu yıl sonlandırma ve faizleri gelecek yazdan sonra artırma yaklaşımını sürdürdü.

Son dönemdeki göstergeler euro bölgesinde ekonomik büyümenin ivme kaybettiğini ve görünüme yönelik risklerin arttığına işaret ediyor. Ancak enflasyonun tekrar yükselişe geçmesi ve beş yıldır aralıksız devam eden ekonomik büyüme ECB'nin ekonomiye verdiği muazzam desteği yıl boyunca kademeli olarak azaltmasına imkan verdi.

ECB son olarak Haziran ayında değişiklik yaptığı ileriye dönük yönlendirmede değişiklik yapmadı. Karar metninde, "Yönetim Kurulu, faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve gerekli olduğu sürece mevcut seviyelerde kalmasını bekliyor" denildi.

ECB politika faizini beklendiği gibi sıfırda, bankaların elindeki nakit fazlasına ödediği mevduat faizini de yüzde eksi 0.4 düzeyinde tuttu.

ECB'nin para politikası kararlarının ardından dikkatler ECB Başkanı Mario Draghi'nin TSİ 1530'da yapacağı konuşmaya çevrildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 15:53
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