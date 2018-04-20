Avrupa medyası olaylı derbiyi böyle gördü

İngiliz Mirror gazetesi manşetine, başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i taşırken, ''İstanbul derbisi şiddete dönüştü'' başlığını kullandı.

Gazetede ayrıca sahada yaşanan olayların ve Şenol Güneş'in yaralanma anlarının olduğu fotoğraflar servis edildi.