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Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları

- Avrupa'nın 5 büyük liginde top koşturan 12 futbolcu, kulüplerinin bütün karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalmayı başardı- Sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre" alan isim, 31 maçla Burnley'den Mee oldu- Bu futbolcular arasında hücum hattında oynayan tek isim olan Empoli'den Caputo dikkati çekti

26 Mart 2019 Salı 11:06
Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları


ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Avrupa'nın 5 büyük liginden yalnızca 12 futbolcu, bu sezon kulüplerinin tüm maçlarında 90 dakika forma giydi.

Yaklaşık 4'te 3'lük bölümün tamamlandığı Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynayan az sayıda futbolcu, hem teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu hem de sakatlık veya ceza yüzünden bir dakika bile kaçırmadı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinde bunu, sadece 12 futbolcu başarabildi.

Mevkileri gereği sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük olan kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre" alan isim, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Burnley'in stoperi Ben Mee oldu. İngiliz oyuncu, 31 lig maçında 2 bin 790 dakika sahada kaldı.

Mee'yi, takımlarının çıktığı 30 Premier Lig karşılaşmasında da firesiz oynayan Cesar Azpilicueta (Chelsea), Luka Milivojevic (Crystal Palace) ve Conor Coady (Wolverhampton) takip etti.

Serie A'da Empoli forması giyen Francesco Caputo, 12 futbolcu arasında hücum hattında oynayan tek isim olarak dikkati çekti. 28 mücadelede 2 bin 520 dakika süre alan İtalyan futbolcu, fileleri 13 kez havalandırdı.

Listenin göze çarpan bir diğer ismi de Caputo'nun 34 yaşındaki takım arkadaşı Matias Silvestre oldu. Arjantinli stoper, ilerleyen yaşına rağmen kulübünün 28 maçında da 90 dakika oynadı.


- Süper Lig'de başarabilen yok


26 haftanın geride kaldığı Spor Toto Süper Lig'deki hiçbir futbolcu, tüm karşılaşmalarda 90 dakika oynayamadı.

Kasımpaşa'dan Trezeguet 2, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ise yalnızca 11 dakika takımlarını yalnız bıraktı.

Vedat Muric (Çaykur Rizespor) 34, Abdoul Sissoko (Akhisarspor) 54 ve Jasmin Scuk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) 76 dakika oynamadı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde, takımının tüm maçlarında 90 dakika oynayan futbolcular şöyle:

FutbolcuKulüpLigMaçSahada kalma süresi (dk.)
Ben Mee
Burnley
Premier Lig312790
Cesar AzpilicuetaChelseaPremier Lig
30
2700
Luka Milivojevic
Crystal Palace Premier Lig
30
2700
Conor Coady
Wolverhampton Premier Lig
30
2700
Yunis Abdelhamid
Reims Ligue 1292610
Daniel Congre
Montpellier
Ligue 1292610
Gerard Pique
Barcelona
La Liga
282520
Francesco Caputo
Empoli
Serie A
28
2520
Matias Silvestre
Empoli
Serie A
28
2520
Joshua Kimmich
Bayern Münih
Bundesliga262340
Waldemar Anton
Hannover 96
Bundesliga 262340
Theodor Gebre Selassie
Werder Bremen
Bundesliga
262340



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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:06
  1. Ben Mee
  2. Bundesliga
  3. Francesco Caputo
  4. Futbol
  5. İngiltere Premier Lig
  6. La Liga
  7. Ligue 1
  8. Serie A

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