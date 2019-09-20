0553 313 94 23

Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar ve puan durumları!

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk hafta tamamlandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları…

20 Eylül 2019 Cuma 00:37
Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar ve puan durumları!

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk hafta tamamlandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları…

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar ve puan durumları

A Grubu

APOEL-Dudelanga: 3-4

Karabağ-Sevilla: 0-3

B Grubu

D.kiev-Malmö: 1-0

Kopenhag-Lugano: 1-0

C Grubu

Basel-Krasnodar: 5-0

Getafe-Trabzonspor: 1-0

D Grubu

PSV-Sporting: 3-2

Linz-Rosenborg: 1-0

E Grubu

Rennes-Celtic: 1-1

CFR Cluj-Lazio: 2-1

F Grubu

Frankfurt-Arsenal: 0-3

Standar-Guimaraes: 2-0

G Grubu

Porto-Young Boys: 2-1

Rangers-Feyenoord: 1-0

H Grubu

Ludogorest-CSKA Moskova: 5-1

Espanyol-Ferencvaros: 1-1

I Grubu

Wolsburg-Oleksandria: 3-1

Gent-Saint-Etienne: 3-2

J Grubu

Roma-Başakşehir: 4-0

M'Gladbach-Wolfberger: 0-4

K Grubu

Wolverhampton-Braga: 0-1

Slovan-Beşiktaş: 4-2

L Grubu

Manchester United-Astana: 1-0

Partizan-Az Alkmaar: 2-2

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 00:37
  1. Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar ve puan durumları!
  2. Avrupa Ligi
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Beşiktaş
  5. Trabzonspor
  6. Başakşehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar ve puan durumları!
    1. Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar ve puan..
    2. UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuç!..
    3. Savant sendromu olan kişi nasıl..
    4. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı sonucu!
    5. Trump yönetiminden alçak tehdit:..
    6. AK Parti'de bir istifa daha!..
    7. Türk Konseyi Macaristan'da ofis açtı
    8. CHP'li İBB yönetiminden 'israf'..
    9. Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif:..
    10. Ufuk Uras'tan 'faiz' uyarısı:..
    11. İstifa eden Ahmet Çelik'e..
    12. Roma Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
    13. Avrupa Ligi C Grubu puan durumu! İşte,..
    14. Diyarbakır'da sivil polis otosu kaza..
    15. Yemen'de yolcu otobüsüne saldırı..
    16. Trabzonspor İspanya'da umduğunu bulamadı
    17. Sağlık Bakanlığı'ndan ''sınır dışı..
    18. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı kaç..
    19. Getafe Trabzonspor maç sonucu!
    20. Getafe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
    21. YKS ek tercih üniversite kayıtları ne..
    22. ABD'nin yaptırım listesine aldığı..
    23. Korkutan iddia ile ilgili AFAD'dan..
    24. İstanbul'da bir kişi 8 kişilik kefen..
    25. Bülent Korkmaz’dan sitem: Bizim..
    26. AK Parti'de bir istifa daha ! Ahmet..
    27. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ilk..
    28. Oltu çayı kızıl renge büründü
    29. DEAŞ'ın celladı İzmir'de yakalandı
    30. Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA Avrupa..
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı
    Selçuk Bayraktar yanına gelen vatandaşın isteğini kırmadı
    Selçuk Bayraktar yanına gelen vatandaşın isteğini kırmadı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    AK Parti'de Ahmet Davutoğlu istifası
    AK Parti'de Ahmet Davutoğlu istifası
    TBMM'de bir ilk! İki Milletvekili TSK'ya teslim oldu
    TBMM'de bir ilk! İki Milletvekili TSK'ya teslim oldu