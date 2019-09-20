Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar ve puan durumları!
UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk hafta tamamlandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları…20 Eylül 2019 Cuma 00:37
UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk hafta tamamlandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları…
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar ve puan durumları
A Grubu
APOEL-Dudelanga: 3-4
Karabağ-Sevilla: 0-3
B Grubu
D.kiev-Malmö: 1-0
Kopenhag-Lugano: 1-0
C Grubu
Basel-Krasnodar: 5-0
Getafe-Trabzonspor: 1-0
D Grubu
PSV-Sporting: 3-2
Linz-Rosenborg: 1-0
E Grubu
Rennes-Celtic: 1-1
CFR Cluj-Lazio: 2-1
F Grubu
Frankfurt-Arsenal: 0-3
Standar-Guimaraes: 2-0
G Grubu
Porto-Young Boys: 2-1
Rangers-Feyenoord: 1-0
H Grubu
Ludogorest-CSKA Moskova: 5-1
Espanyol-Ferencvaros: 1-1
I Grubu
Wolsburg-Oleksandria: 3-1
Gent-Saint-Etienne: 3-2
J Grubu
Roma-Başakşehir: 4-0
M'Gladbach-Wolfberger: 0-4
K Grubu
Wolverhampton-Braga: 0-1
Slovan-Beşiktaş: 4-2
L Grubu
Manchester United-Astana: 1-0
Partizan-Az Alkmaar: 2-2
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