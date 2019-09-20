Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar ve puan durumları! UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk hafta tamamlandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları…

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk hafta tamamlandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları… UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar ve puan durumları A Grubu APOEL-Dudelanga: 3-4 Karabağ-Sevilla: 0-3 B Grubu D.kiev-Malmö: 1-0 Kopenhag-Lugano: 1-0 C Grubu Basel-Krasnodar: 5-0 Getafe-Trabzonspor: 1-0 D Grubu PSV-Sporting: 3-2 Linz-Rosenborg: 1-0 E Grubu Rennes-Celtic: 1-1 CFR Cluj-Lazio: 2-1 F Grubu Frankfurt-Arsenal: 0-3 Standar-Guimaraes: 2-0 G Grubu Porto-Young Boys: 2-1 Rangers-Feyenoord: 1-0 H Grubu Ludogorest-CSKA Moskova: 5-1 Espanyol-Ferencvaros: 1-1 I Grubu Wolsburg-Oleksandria: 3-1 Gent-Saint-Etienne: 3-2 J Grubu Roma-Başakşehir: 4-0 M'Gladbach-Wolfberger: 0-4 K Grubu Wolverhampton-Braga: 0-1 Slovan-Beşiktaş: 4-2 L Grubu Manchester United-Astana: 1-0 Partizan-Az Alkmaar: 2-2

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.