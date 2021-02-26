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Spor Avrupa Ligi’nde son 16'ya kimler kaldı?
Spor

Avrupa Ligi’nde son 16'ya kimler kaldı?

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar oynanan müsabakalar sonrası netleşti.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 03:04:00 -
Avrupa Ligi’nde son 16'ya kimler kaldı?

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu, bu akşam oynanan 15 müsabaka ile tamamlandı. Buna göre Arsenal, Molde, Villereal, Ajax, Rangers, Shaktar Donetsk, Granada, Dinamo Zagreb, Roma, Dynamo Kiev, Young Boys, Slavia Prag, Milan, Manchester United ve Olympiakos son 16 turuna yükselen takımlar olmuş oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda bu akşam oynanan maçların sonuçlar şu şekilde:

Arsenal: 3 - Benfica: 2
Villarreal: 2 - Salzburg: 1
Rangers: 5 - Royal Antwerp: 2
Hoffenheim: 0 - Molde: 2
Napoli: 2 - Granada: 1
Shakhtar Donetsk: 1 - Maccabi Tel Aviv: 0
Ajax: 2- Lille: 1
PSV Eindhoven: 2 - Olympiakos: 1
Roma: 3 - Sporting Braga: 1
Leicester City: 0 - Slavia Prag: 2
Manchester United: 0 - Real Sociedad: 0
Dinamo Zagreb: 1 - Krasnodar: 0
Bayer Leverkusen: 0 - Young Boys: 2
Milan: 1 - Kızılyıldız: 1
Club Brugge: 0 - Dynamo Kiev: 1

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