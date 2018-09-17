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Avrupa Ligi'nde hakemler belirlendi

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:55
Avrupa Ligi'nde hakemler belirlendi

Akhisarspor-Krasnodar maçına Fin hakem

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü oynanacak Akhisarspor-Krasnodar maçını Finlandiya Futbol Federasyonundan Ville Nevalainen yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmada, Finlandiya'dan Ville Nevalainen düdük çalacak.

Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak. Petri Viljanen ve Dennis Antamo'nun ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sami Nykanen olacak.

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile yapacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin üstlenecek.

Jonathan Moss ve Chris Kavanagh'un ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Harry Lennard.

Beşiktaş-Sarpsborg maçına Macar hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç temsilcisi Sarpsborg ile 20 Eylül Perşembe günü yapacağı karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Macar Tamas Bognar yönetecek.

Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor gerçekleştirecek. Adam Farkas ve Peter Solymosi, ilave yardımcı hakem olarak maçta görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Theodoros Georgiou olacak.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:55
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