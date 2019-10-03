Avrupa Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir? Avrupa Ligi maçlarını şifresiz veren kanallar

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta bugün oynanacak. Zorlü mücadeleler öncesinde futbolseverler aynı sorunun yanıtı arıyor: Avrupa Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa Ligi'nde ülkemizi Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir temsil ediyor. Peki, hem temsilcilerimizin hem de diğer takımların maçlarını şifresiz izlemek mümkün mü?

beIN Sport'tan yayınlanacak!

UEFA Avrupa Ligi maçları Süper Lig maçlarını da yayınlayan beIN Sport'tan izlenebiliyor. beIn Sport üyeliği olmayanlar online olarak tek maç satın alma özelliğinden faydalanabilir.

İşte, beIN Sport yayın akışı

17.50 FC Astana-Partizan beIN SPORTS HD 2

19.55 Başakşehir-M gladbach beIN SPORTS HD 2

19.55 Wolfsberger-Roma beIN SPORTS MAX HD 1

19.55 Beşiktaş-Wolves beIN SPORTS HD 1

19.55 Braga-S.Bratislava beIN CONNECT

19.55 Feyenoord-Porto beIN CONNECT

19.55 AZ Alkmaar-Man Utd beIN SPORTS MAX HD 2

22.00 Krasnodar-Getafe beIN SPORTS HD 2

22.00 Trabzonspor-Basel beIN SPORTS HD 1

22.00 Rosenborg-PSV Eindhoven beIN CONNECT

22.00 Lazio-Rennes beIN SPORTS MAX HD 2

22.00 Arsenal-Standard Liege beIN SPORTS MAX HD 1

Avrupa Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir?

Avrupa Ligi’nde bazı maçları şifresiz izlemeniz mümkün. İşte, merak ettiğiniz “Avrupa Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir?” sorusunun cevabına geldik. Azerbaycan’ın CBC Sport kanalı UEFA Avrupa Ligi’nde bazı maçları şifresiz yayınlayacak.

İşte, CBC Sport’ta yayınlanacak Avrupa Ligi maçları

17.50 Astana-Partizan

19.55 Beşiktaş-Wolves

22.00 Dudelange-Karadağ

CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport tek çanakla izlenir mi?

1.adım

Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.

2.adım

Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir.

3.adım

Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz.

4.adım

Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.

Önemli! Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.