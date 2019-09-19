Avrupa Ligi C Grubu puan durumu! İşte, Trabzonspor'un puan durumu
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan Trabzonspor ilk maçında deplasmanda Getafe ile karşılaştı. İşte, oynanan mücadeleler ve alınan sonuçlar doğrultusunda oluşan puan durumu. Avrupa Ligi C Grubu puan durumu!19 Eylül 2019 Perşembe 22:18
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan Trabzonspor ilk maçında deplasmanda Getafe ile karşılaştı. İşte, oynanan mücadeleler ve alınan sonuçlar doğrultusunda oluşan puan durumu. Avrupa Ligi C Grubu puan durumu!
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip İspanyol ekibi Getafe’ye 1-0 mağlup oldu. Avrupa Ligi C Grubu puan durumu!
C Grubu’nda gecenin sonuçları
Basel-Krasnador: 5-0
Getafe-Trabzonspor: 1-0
C Grubu puan durumu
C Grubu 2. hafta fikstürü
3 Ekim Perşembe
22.00 Krasnodar-Getafe
22.00 Trabzonspor-Basel
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