Avrupa Ligi C Grubu puan durumu! İşte, Trabzonspor'un puan durumu UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan Trabzonspor ilk maçında deplasmanda Getafe ile karşılaştı. İşte, oynanan mücadeleler ve alınan sonuçlar doğrultusunda oluşan puan durumu. Avrupa Ligi C Grubu puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan Trabzonspor ilk maçında deplasmanda Getafe ile karşılaştı. İşte, oynanan mücadeleler ve alınan sonuçlar doğrultusunda oluşan puan durumu. Avrupa Ligi C Grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip İspanyol ekibi Getafe’ye 1-0 mağlup oldu. Avrupa Ligi C Grubu puan durumu! C Grubu’nda gecenin sonuçları Basel-Krasnador: 5-0 Getafe-Trabzonspor: 1-0 C Grubu puan durumu C Grubu 2. hafta fikstürü 3 Ekim Perşembe

22.00 Krasnodar-Getafe

22.00 Trabzonspor-Basel

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