THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz"

- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic:- "Bu noktada takımımızın bütçesi çok önemli. Avrupa'da oynamak her zaman heyecan vericidir"- "Gaziantep'te basketbol kültürünün oluşması için özellikle ailelerin, çocukların maça gelmesi çok önemli. Basketbol bir yaşam biçimidir"

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:04
"Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz"


GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, ligi iyi bir seviyede bitirerek Avrupa'da mücadele etmek istediklerini bildirdi.

Gaziantep ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerini gerçekleştirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Markovic, takımın bu seneki performansından oldukça memnun olduğunu belirterek, Uğur Öğüt ve Philip Greene'nin sakatlıklarının kendilerini zor durumda bıraktığını ancak her şeye rağmen mücadele etmekten vazgeçmediklerini vurguladı.


- "Avrupa'da oynamak her zaman heyecan vericidir"


Gaziantep'in konumundan dolayı ulaşım konusunda bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Markovic, şunları kaydetti:

"Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz. Bu noktada takımımızın bütçesi çok önemli. Avrupa'da oynamak her zaman heyecan vericidir. Bildiğiniz Avrupa maçları hafta içi oynanıyor. Geçen seneden de bilindiği üzere bu maçlara çok fazla insan gelemiyor. Gaziantep'in konumundan dolayı yolculuk çok basit olmuyor. Sürekli yollarda oluyorsunuz. Bu insanın enerjisinden çalıyor. Bütçe, taraftar ve yolculuk üçlüsü çok önemli."


- "Çocukların maça gelmesi çok önemli"


Nenad Markovic, taraftar desteğinin takımları için çok önemli bir güç olduğuna dikkati çekerek, "Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Özellikle geçen seneyle kıyaslarsak çok fazla desteklediler. Gaziantep'te basketbol kültürünün oluşması için özellikle ailelerin, çocukların maça gelmesi çok önemli. Basketbol bir yaşam biçimidir." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:04
  1. Avrupa Kupası
  2. Basketbol
  3. Başantrenör Nenad Markovic
  4. Gaziantep Basketbol
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van merkezli terör operasyonu
    1. Van merkezli terör operasyonu
    2. Einstein'ın "Tanrı mektubu" 2,9 milyon..
    3. 'Ergenekon sevici' koro devreye..
    4. FETÖ, örgütten ayrılmak isteyen..
    5. İGA'dan "şantiyeden atıldılar"..
    6. Emekli maaşını Garanti’ye taşıyana..
    7. Numan Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması
    8. Yalova Belediye binasında tabancayla..
    9. Ölüm döşeğinde gelen itirafla dünyası..
    10. Doğan Kabak Citroen Adım Otomotiv’de..
    11. Kış sporu meraklıları yeni yılda..
    12. Trafikte alınan önlemler can..
    13. Şairlerinin kaleminden mısralar..
    14. Askeri öğrencilere oy kullandırıldığı..
    15. 2019 Yılında Para ve Kur Politikası..
    16. Fenerbahçe'de teknik direktör kararı..
    17. Hizbullah İsrail operasyonu karşısında..
    18. "Biz 'kadınlar ve demokrasi' diyoruz"
    19. Japonya'nın makarnası Türkiye'den
    20. AK Parti Siirt belediye başkan adayı..
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?