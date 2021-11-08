Avrupa Konseyi’nden PKK sevicilere tokat gibi cevap

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü elebaşı Öcalan için Avrupa Konseyi, “Avrupa Konseyi’nin Genel Sekreteri hiçbir şekilde, tamamen bağımsız olan mahkemeye müdahale edemez.” sözleriyle PKK sevicilerinin elini boşa çevirdi.

Terör örgütü PKK yanlısı Fransız sendikal birlik Solidaires’in, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasını içeren Avrupa Konseyi Genel Sereketeri’ne gönderdiği mektup terör sevicileri üzdü. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Pejcinovic-Buriç PKK yandaşlarına gönderdiği cevapta, “Avrupa Konseyi, organları ve kurumları, kendi görevlerine uygun olarak, Türkiye’nin ve tüm üye devletleri için olduğu gibi, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanındaki standartlarına uymalarına son derece özen gösterdiğinden emin olun.” ifadelerini kullanarak Türkiye’de insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü var demiş oldu.

Genel Sekreter Maria Pejcinovic-Buriç’ Avrupa Konseyinin tamamen bağımsız olan mahkemeye müdahale edemeyeceğine vurgu yaparak, “Ayrıca, belirttiğiniz gibi, Sayın Öcalan ve İmralı cezaevinde tutuklu olan diğer beş mahkûm, Ekim 2011'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, özellikle aile üyelerinden ve avukatlardan ziyaret alma haklarına yönelik kısıtlamalarla ilgili bireysel başvurularda bulundular. Benzer şikâyetler ile Sayın Öcalan Eylül 2018 de ikinci bir başvuruda bulundu. Bu talepler Eylül 2019'da Türk Hükümetine iletilmiş ve Mahkeme tarafından prosedürlerine uygun olarak ele alınmaktadır. Avrupa Konseyi’nin Genel Sekreteri hiçbir şekilde, tamamen bağımsız olan mahkemeye müdahale edemez.”dedi.