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Dünya Avrupa Konseyi'nden İsrail-Filistin açıklaması
Dünya

Avrupa Konseyi'nden İsrail-Filistin açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-15 21:28:00 -
Avrupa Konseyi'nden İsrail-Filistin açıklaması

Avrupa Konseyi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkının güçlü bir şekilde desteklendiği belirtilerek, iki devletli çözümün barışı getireceğini vurguladı.

Avrupa Konseyi tarafından İsrail ve Hamas arasında devam çatışmalarda AB'nin ortak tutumunu belirleyen bildiri kabul edildi. Bildiride, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınanarak, can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Bildiride, “Terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu tür şiddetli ve ayrım gözetmeyen saldırılar karşısında İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Uluslararası insancıl hukuk uyarınca tüm sivillerin her zaman korunmasını sağlamanın önemini yineliyoruz” denildi.

Hamas'ın tüm rehineleri hiçbir ön koşul olmaksızın derhal serbest bırakmaya çağırıldığı bildiride, “Acil insani yardım sağlanmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. Ortaklarımızla koordineli olarak Gazze'deki ihtiyaç sahibi sivillere destek vermeye devam etmeye ve bu yardımların terör örgütleri tarafından suiistimal edilmemesini sağlamaya hazırız” denildi.

AB'den iki devletli çözüm vurgusu

AB’nin İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüme dayalı kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa olan bağlılığını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için meşru Filistinli yetkililerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortaklarla geniş bir şekilde iletişim kurulmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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