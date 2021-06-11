Avrupa Konseyi Yunanistan'a "Türk azınlık" uyarısında bulundu

Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığını görmezden gelen tutumunu sürdürüyor ve uluslararası anlaşmalara uymuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türk azınlığı lehine verdiği kararları da uygulamıyor.

Avrupa'dan Yunanistan'a uyarı

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan'ı kararları uygulaması için uyardı.

Komite, AİHM'in İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili 2008'de aldığı kararları hatırlatarak, Atina'nın bunları uygulamadığına dikkati çekti.

Eylül ayında yine gündemde

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereği Atina'nın bu kararları uygulamakla yükümlü olduğunun altı çizildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, konuyu eylül ayında bir kez daha görüşecek.

Atina'dan sözleşme ihlali

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlığın kurduğu dernekleri kapatmıştı.

AİHM Atina yönetiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti. Ancak Yunanistan derneklerle ilgili kararları uygulamamakta ısrar etti.

Bu süreçte, Avrupa Konseyi başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlar birçok kez Atina yönetimine uyarıda bulundu.