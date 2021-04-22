Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi alçak tasarıyı onayladı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ilkbahar oturumunda onaylanan 'Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi' başlıklı karar tasarısında, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin tavsiyelerine uymadığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirmediği savunuldu.

Tasarıda, Türkiye'de muhalefet üyelerinin haklarının kötüleştiği belirtildi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmesine tepki gösterilen tasarıda, söz konusu çekilmenin uluslararası topluma 'kadına yönelik şiddetle mücadeleye öncelik verilmediği' mesajının iletildiği kaydedildi.

Türkiye'de bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılabileceğinden endişe duyulduğu aktarılan tasarıda, ülkeden AKPM'nin endişelerine ilişkin reform gerçekleştirmesi beklendiği, Türkiye'nin açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın da not alındığı belirtildi.

Türk delegasyonundan 'PKK ve FETÖ' itirazı

Tasarıda, "(AKPM) MHP'nin talebiyle Yargıtay tarafından Türk parlamentosundaki en büyük ikinci muhalefet partisinin feshedilmesi ve PKK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla HDP üyesi 687 kişinin yasaklanması yönünde alınan kararlardan son derece endişe duymaktadır" ifadesine yer verildi.

AKPM Türk delegasyonu, bu madde hakkında 2 değişiklik talebinde bulundu. Söz konusu maddede yer alan 'MHP'nin talebiyle' ifadesinin kaldırılması ve 'PKK' yerine 'terör örgütü PKK' yazılmasına yönelik talep edilen değişiklikler, yapılan oylamada kabul edilmedi.

Türk delegasyonu, değişiklik taleplerinde, MHP'nin HDP'nin feshedilmesine yönelik bir girişimi olmadığını vurguladı.

Türk delegasyonunun tasarının 20.2 maddesinde "Gülen hareketi" yerine 'terör örgütü FETÖ' yazılması yönünde yaptığı değişiklik talebi de yapılan oylamada reddedildi.