0553 313 94 23

Avrupa Komisyonu’nda Türkiye’ye yaptırım tartışması

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs açıklarında doğal gaz arama ve sondajlama faaliyetinin devam etmesi halinde Türkiye’ye yapılan ekonomik yardımları kesmeyi tartışıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:56
Avrupa Komisyonu’nda Türkiye’ye yaptırım tartışması

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs açıklarında doğal gaz arama ve sondajlama faaliyetinin devam etmesi halinde Türkiye’ye yapılan ekonomik yardımları kesmeyi tartışıyor.


Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs açıklarında sondajlama faaliyetlerine devam etmesi halinde Türkiye ile üst düzey iletişiminin büyük bir kısmını askıya alabilir ve sağladığı fonların akışını kesebilir. Bu iki öneri, bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcilerinin Brüksel’de düzenledikleri toplantıda öne sürülen ve önümüzdeki Pazartesi günü üye devletlerin dışişleri bakanları tarafından uygulamaya konması hedeflenen tekliflerden birkaçı. Tartışılan fikirlerin uygulamaya koyulması halinde, önümüzdeki yıl Avrupa Yatırım Bankası tarafından Türkiye’ye yapılacak yardımlarda 146 milyon euro kısıtlamaya gidilebilir.


Avrupa Komisyonu’nda sunulan teklifte, Avrupa Birliği’nin “Türkiye’nin devam eden ve başlayacak olan ‘yasa dışı’ sondaj çalışmaları ışığında Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması ile ilgili devam eden müzakereleri askıya almaya ve bu süreçte üst düzey temaslarda yeni adımlar atmama kararı alacağı” yazıyor. Metnin devamında, “Avrupa Konseyi, komisyonun üyelik öncesi AB fonlarını Türkiye’ye aktarımında 2020 yılından itibaren azaltma teklifini destekliyor. Avrupa Yatırım Bankası, özellikle devlet destekli borçlar, borç verme faaliyetlerini gözden geçirecektir” deniliyor.


Avrupa Komisyonu tarafından sunulan teklif, tüm devlet liderleri ve bakanlık seviyesindeki ziyaretlerin askıya alınmasını içeriyor. Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen Avrupalı diplomat, birliğin dış ilişkiler servisinin üye devletlere Türkiye ile üst düzey temaslardan sakınmalarını tavsiye edebileceğini söyledi. Avrupalı diplomat, “Türkiye’nin derin denizlerde hidrokarbon keşif ve üretim sektörü, firmaları ile bireyleri hedef alabilir. Gerçi bu konular Avrupa Komisyonu’nun sunduğu teklifte henüz konuşulmadı” dedi.


Toplantıya katılan bir diplomat “Alınacak kararlar yalnızca söz konusu yasa dışı faaliyetlere müdahil olan kişileri hedef alacak. Terörle mücadele ve NATO konularında Türkiye’ye ihtiyacımız olduğu için dikkatli bir şekilde denge kurmaya çalışıyoruz. Bazı üye devletler Türkiye üzerinden geçen enerji hatlarına muhtaç olduğu için konuyu hassasiyetle inceliyoruz. Geniş çaplı ekonomik yaptırımlar beklemeyin” dedi.


Tartışmaların başlangıcından itibaren açıkça GKRY’nin tarafını tutan AB liderleri, geçtiğimiz ay yaptıkları açıklamada Türkiye’nin sondaj çalışmalarına devam etmesi halinde yaptırım uygulamayı düşündüklerini duyurmuştu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ağır yaptırımlar konusunda baskıda bulunurken, diğer üye devletlerden bazıları üst düzey temasları kesme konusuna temkinli yaklaşıyor.


Avrupa Birliği, Orta Doğu’dan topraklarına gelen sığınmacı ve göçmenlerin durdurulması ile güvenlik meselelerinde konusunda Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor. Fakat 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları karşısında Avrupa’nın takındığı tutum ile birlik ve Türkiye arasındaki ilişkiler kötüye gitti. AB, Türkiye’nin uzun süredir devam eden üyelik müzakereleri ve gümrük birliği koşullarını iyileştirme tartışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarının insan hakları ihlali içerdiği iddiasıyla askıya almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:56
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
    1. Balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye..
    2. Malatya'da buğday tarlasında yangın
    3. Merkez Bankası ihtiyat akçesine..
    4. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    5. İzmir'deki göçmen kaçakçılığı..
    6. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    7. Volkswagen'den Ford ile "otonom..
    8. Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
    9. Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    10. Nijer'de tekne alabora oldu: 11 ölü
    11. Bakanlıktan Twitter açıklaması!
    12. İsrail 2 yılda tedavi için Gazze’den..
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Temmuz 2019
    14. Ülke şokta! Darbe girişiminde bulunuldu
    15. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    16. Avrupa Komisyonu’nda Türkiye’ye..
    17. Camide hem Kur’an hem de trafik..
    18. İYİ Parti ile HDP arasında gerilim..
    19. Türbülans nedir? Uçakta türbülans..
    20. GÜNCELLEME - Sakarya'da dolandırıcılık..
    21. Tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü
    22. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, engellenen..
    23. İrem Yaman ve Nafia Kuş’tan altın..
    24. Sıcaklarda serinleten içecek tarifi!
    25. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede..
    26. Yetenek Sizsiniz finalisti kendisine..
    27. Prostat iltihabı nedir? Prostat..
    28. Üsküp’te Srebrenitsa soykırımı için..
    29. Konya'da trafik kazası: 7 yaralı
    30. Çin temsilcisinden Hong Kong..
    Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!
    Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı