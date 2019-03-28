ANKARA (AA) - İspanya'da başlayan Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk sporcular, 4 final ve 5 de üçüncülük maçı oynama hakkını elde etti.

Guadalajara kentindeki şampiyonanın ilk gününde yapılan müsabakalar sonunda, Türk Milli Takımı'ndan kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban ve kumite 55 kiloda Tuba Yakan, erkekler ferdi katada Ali Sofuoğlu ve kumite 84 kiloda Uğur Aktaş altın madalya için tatamiye çıkmaya hak kazandı.

Şampiyonada ayrıca kadınlar ferdi katada Dilara Eltemur, kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu, erkekler kumite 75 kiloda Erman Eltemur ve kumite 60 kiloda Eray Şamdan da üçüncülük için tatamiye çıkacak.

Türk Milli Takımı'nın final ve bronz madalya maçları 30 Mart Cumartesi günü yapılacak.







