Avrupa İlaç Ajansı, Biontech ile Moderna'ya soruşturma başlattı! 10 kadından 4’ünün doğurganlığı...

Avrupa’da yetkililer binlerce kadından gelen şikayetleri değerlendirmeye aldığını ve Pfizer/BioNTech’in koronavirüs aşısı ile Moderna aşısı ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı harekete geçti

Avrupa İlaç Ajansı’nın İlaç Güvenlik Komitesi, aşı olan kadınlarda aşırı kanama ve regl dönemlerinin bozulduğuna dair iddiaları değerlendirmeye aldığını açıkladı.

Kadınların yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili bağ olduğu şüphesi

Avrupa İlaç Ajansı’nın AB’deki vakalara ve klinik test verilerini kullanarak mRNA bazlı koronavirüs aşıları ile kadınların yaşadığı sağlık sorunları arasında bir bağ olup olmadığının inceleneceğini duyurdu.

Her 10 kadından 4’ü sorun yaşıyor

Yapılan araştırmalara göre, mRNA aşısı olan her 10 kadından 4’ünün doğurganlığında bu sorunun yaşandığı kaydedildi. Fakat geçmişte yapılan araştırma ve incelemeler Pfizer/BioNTech aşısının doğurganlığı etkilemediğini ve hem hamile kadınlar hem de çocuklarında bir yan etki gözlenmediğini duyurdu.