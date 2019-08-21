Avrupa Hokey Federasyonu tarafından yapılan görevlendirme ile 2019-2020 Salon Sezonu, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre’nin Luzern kentinde yapılacak Avrupa Hokey Şampiyonalarında 4 Türk hakem görev alacak.

Erkekler Salon Avrupa Şampiyonası “Indoor Men’s EuroHockey Indoor Championship II” karşılaşmalarındaYasemin Karadam, 24-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenecek Kadınlar Salon Avrupa Şampiyonası “Indoor Women’s EuroHockey Indoor Championship II” karşılaşmalarında Mahmut Can Çilkız, 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Alanya’da Gaziantep Polisgücü’nün ev sahipliğini yapacağı “Indoor Men’s EuroHockey Indoor Club Trophy” karşılaşmalarında, Merve Kaya, 21-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Litvanya’nın Siauliai kentinde yapılacak ve Gaziantep Polisgücü’nün ülkemizi temsil edeceği “Indoor Women’s EuroHockey Indoor Club Trophy” karşılaşmalarında düdük çalacak.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Son yıllarda açtığımız hakem kurslarıyla paydaşlarımızı arttırırken sezon içerisinde gerçekleştirdiğimiz eğitim-gelişim seminerleriyle hakem gelişimlerini devam ettiriyoruz. 2019 yılının bizim açımızdan oldukça sevindirici bir gelişmesi ise hakemlerimizin artık Avrupa Şampiyonalarında daha fazla sayıda ve başarıyla görev almaları ve Avrupa Hokey Federasyonu Hakem Atama Kuruluna kendilerini kabul ettirmeleridir” dedi.