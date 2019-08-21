0553 313 94 23

Avrupa Hokey Şampiyonalarında 4 Türk hakem görev alacak

Avrupa Hokey Federasyonu tarafından yapılan görevlendirme ile 2019-2020 Salon Sezonu, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre’nin Luzern kentinde yapılacak Avrupa Hokey Şampiyonalarında 4 Türk hakem görev alacak.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:08
Avrupa Hokey Şampiyonalarında 4 Türk hakem görev alacak

Avrupa Hokey Federasyonu tarafından yapılan görevlendirme ile 2019-2020 Salon Sezonu, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre’nin Luzern kentinde yapılacak Avrupa Hokey Şampiyonalarında 4 Türk hakem görev alacak.


Erkekler Salon Avrupa Şampiyonası “Indoor Men’s EuroHockey Indoor Championship II” karşılaşmalarındaYasemin Karadam, 24-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenecek Kadınlar Salon Avrupa Şampiyonası “Indoor Women’s EuroHockey Indoor Championship II” karşılaşmalarında Mahmut Can Çilkız, 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Alanya’da Gaziantep Polisgücü’nün ev sahipliğini yapacağı “Indoor Men’s EuroHockey Indoor Club Trophy” karşılaşmalarında, Merve Kaya, 21-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Litvanya’nın Siauliai kentinde yapılacak ve Gaziantep Polisgücü’nün ülkemizi temsil edeceği “Indoor Women’s EuroHockey Indoor Club Trophy” karşılaşmalarında düdük çalacak.


Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Son yıllarda açtığımız hakem kurslarıyla paydaşlarımızı arttırırken sezon içerisinde gerçekleştirdiğimiz eğitim-gelişim seminerleriyle hakem gelişimlerini devam ettiriyoruz. 2019 yılının bizim açımızdan oldukça sevindirici bir gelişmesi ise hakemlerimizin artık Avrupa Şampiyonalarında daha fazla sayıda ve başarıyla görev almaları ve Avrupa Hokey Federasyonu Hakem Atama Kuruluna kendilerini kabul ettirmeleridir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkanlardan ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri
    1. Başkanlardan ‘Hoş Geldin Bebek’..
    2. Mardin’de motosiklet ile bisiklet..
    3. Mudanya’da siyah incir hasadı başladı
    4. Antalyaspor’un fitness mesaisi
    5. Burhaniyeli güreşçilerin başarısı..
    6. Balıkçılar yeni sezondan umutlu
    7. AK Parti'den İYİ Parti'ye kayyım..
    8. Gaziantep Kuzeyşehir TOKİ 1.252 konut..
    9. Ataşehir’de su basan evde can pazarı
    10. İzmir'de "Hedef 1 milyon fidan"..
    11. Islam Slimani resmen Monaco’da
    12. Evleri başlarına çökecek
    13. Dalgalı börek | Peynir ve kuru..
    14. GÜNCELLEME - Bursa'da taşlı sopalı..
    15. Ele geçirilen bomba yüklü otomobil..
    16. Doğu Guta kimyasal silah katliamının..
    17. Avrupa Hokey Şampiyonalarında 4 Türk..
    18. Darıcalı karateciler milli takımda
    19. Torul’da genç vatandaştan örnek..
    20. Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti..
    21. Tosya Belediye Başkanı Volkan..
    22. Yağmur suyu mazgalları temizleniyor
    23. Güney Kore, Çin ve Japonya’dan kritik..
    24. Futbolda milli maçlara doğru
    25. Almanya’da her 4 kişiden biri göçmen..
    26. Arnavutluk'ta İspanyol turistlere..
    27. Ataşehir’de şiddetli yağış nedeniyle..
    28. Bitlis’te 1 kilo 888 gram metanfetamin..
    29. İş sağlığı ve güvenliği CNR’da..
    30. Vatandaşların 5 metre yükseklikteki..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!