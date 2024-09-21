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Gündem Avrupa heveslilerine gelsin! Türkiye’de tedavi olan gurbetçi şaşkına döndü
Gündem

Avrupa heveslilerine gelsin! Türkiye’de tedavi olan gurbetçi şaşkına döndü

Yeniakit Publisher
2024-09-21 11:24:00 - 2024-09-21 11:43:19

Muhalifler her fırsatta sağlık sektörünü lekelemeye kalksa da, Avustralya'dan Türkiye’ye diş tedavisi için gelen kadının yaptığı konuşma, Türkiye’nin sağlık sektöründe Avrupa'dan ne kadar ileride olduğunu gözler önüne serdi.

Türk sağlık sektörü Avrupa’da yaşayanların tercihi olmaya devam ediyor. Son olarak Avustralya'dan Türkiye’ye diş tedavisi için gelen kadının yaptığı konuşma, Türkiye’nin sağlıkta ne kadar ileride olduğunu gözler önüne serdi.

Toplam 5 dolgu ve 1 kanal tedavisine 900 dolar ödediklerini belirten kadın, “Avustralya'da tek bir dolgu için 3000 dolar istediler. Varın gerisini siz düşünün” diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Yorumlar

68...

Kardeşim birbirimizi kandırıp durmayalım Ben de Avrupa'ya kısa süreliğine gittim insanlar doktorları Gerçek insan gibi karşındaki hastasını Gerçek insan gibi görüyor Ve değer veriyor ona göre davranıyor normal diş ağrısını Devlet Hastanesi'ne gidiyorsun hafta sonları çekmiyorlar bile kimse kimseyi kandırmasın Elbette ki Devletimiz çok güzel hastaneler yaptırdı ama maalesef insan olarak doktor yetiştiremedik eksikliğimiz burada

Abdullah

Yalanınız batsın. Bizim 6 ay boyunca engelli kızımızın üzerinden dolandırıldık. Aveupa dan çok tüek terapistlere, doktorlara güvendik, kamdırıldık, çocuğumuzun durumu daha da kötüledi. Dikkat etmeseydik Türk profesör kızıma sırf oara için vahşice ameliyat edecekti. Dürüst olanları tenzih ederim ama emin olun çoğu ya avrupaya kaçar para için, kalanların da çoğu sahtekardır. Ya gerektiğinden fazla alır, ya da bize yaptıkları gibi kalifiye olmayanlar tarafından atlar boyunca oyalanırsınız. Fakat Akit te trollük namına gerçekleri görmüyor, kral çıplak diyemiyor. Ben gavurların karşısında mahcup oldum, Türkiye de rezil oldu.
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