Avrupa heveslilerine gelsin! Türkiye’de tedavi olan gurbetçi şaşkına döndü
Muhalifler her fırsatta sağlık sektörünü lekelemeye kalksa da, Avustralya'dan Türkiye’ye diş tedavisi için gelen kadının yaptığı konuşma, Türkiye’nin sağlık sektöründe Avrupa'dan ne kadar ileride olduğunu gözler önüne serdi.
Türk sağlık sektörü Avrupa’da yaşayanların tercihi olmaya devam ediyor. Son olarak Avustralya'dan Türkiye’ye diş tedavisi için gelen kadının yaptığı konuşma, Türkiye’nin sağlıkta ne kadar ileride olduğunu gözler önüne serdi.
Toplam 5 dolgu ve 1 kanal tedavisine 900 dolar ödediklerini belirten kadın, “Avustralya'da tek bir dolgu için 3000 dolar istediler. Varın gerisini siz düşünün” diyerek yaşadıklarını anlattı.