Avrupa hahamlar konferansı Azerbaycan'da yapılacak!
Gündem

Avrupa hahamlar konferansı Azerbaycan'da yapılacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa hahamlar konferansı Azerbaycan'da yapılacak!

Gazze’de insanlık vicdanını kanatan büyük bir soykırım yaşanıyor… Onbinlerce çocuk, kadın, yaşlı ve masum sivil, işgalci İsrail’in bombaları altında hayatını kaybediyor… Bir millet, dünyanın gözleri önünde yok ediliyor… Böylesi bir dönemde, Müslüman bir ülke olan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Siyonist İsrail’in hain emellerine hizmet edecek bir organizasyona ev sahipliği yapmak en hafif ifadelerle, derin bir çelişki!, büyük bir kırgınlık! ve sarsıcı bir hayal kırıklığıdır..!

Gazze’de insanlık vicdanını kanatan büyük bir soykırım yaşanıyor… Onbinlerce çocuk, kadın, yaşlı ve masum sivil, işgalci İsrail’in bombaları altında hayatını kaybediyor… Bir millet, dünyanın gözleri önünde yok ediliyor… Böylesi bir dönemde, Müslüman bir ülke olan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Siyonist İsrail’in hain emellerine hizmet edecek bir organizasyona ev sahipliği yapmak en hafif ifadelerle, derin bir çelişki!, büyük bir kırgınlık! ve sarsıcı bir hayal kırıklığıdır..!
Bu sadece bir toplantı değil, Gazze’de oluk oluk akan kanın gölgesinde zulmü meşrulaştıran akıl tutulmasıdır…

Neden Yanlıştır?

• Bu konferans, İsrail’in Gazze’deki işgal ve katliam politikalarına örtülü bir meşruiyet kazandıracaktır…
• Müslüman bir ülkenin topraklarında böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak, bütün bir İslam coğrafyasında, kardeş Azerbaycan ve Türkiye halklarının ortak vicdanında onarılamaz yaralar açacaktır…
• Bu organizasyon, saldırıları durdurmak yerine İsrail’e moral ve siyasi cesaret verecektir…
• Bu program, Filistin davasına sırt çevirmek, mazlumların acısını görmezden gelmek anlamına gelecektir…
Vicdani Çağrı!;
Dost, kardeş Azerbaycan, Bakü adını zulümle değil, adaletle anılacak işlerle duyurmalıdır!
Bakü’ye, Hahamlar Konferansı’na değil,
Gazze için Dayanışma Zirvesi’ne ev sahipliği yapmak yakışır!
Azerbaycan Bakü… böylesi bir dönemde böylesi bir organizasyona ev sahipliği, hamilik… yaparak, tarihe kara bir leke olarak geçmemelidir!

Erol KAVUNCU -Mirat Haber

19
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İzmirli öğretmen

İlham Aliyev babası gibi İslâm düşmanı bir diktatör.

Hayro

Ne menem adamsın Kardaş ?Hocalıda katliam yapıldı ! Bu ne iştir diye kıçımı yırttık! Hiçbir Ermeni ile konuşmadık! Gördüğümüz yerde : hiçbir şey yapmasak bile gözlerimizle adamları bitirdik! Gücümüz yettiğince aşıyla işiyle hayatıyla oynadık! Niye? Katliam yaptılar diye? Kardeş dün değil ? Şimdi şu anda çocuk öldürüyorlar bebek öldürüyorlar ihtiyar öldürüyorlar genç kızı öldürüyorlar babaları öldürüyorlar dedeleri yok ediyorlar . Bunlar din adamıysa ? Dünyada bu katliamları yap diye emir veren bunların Allahı kim?Bunların katil Allahı Yahudi olmayanların : Malı , canı , namusu Yahudi senin tasarrufundadır demiş ! Madem diğer insanların Herşeyini Yahudilere veren bu (Haşa) Bu soytarı : Yahudilerin Allahı diğer insanları niye yaratmış ? Ali ev sıra Senin çocuklarına ve torunlarına geldiği zaman ! Yandım , yandım ! Diye 
TÜM YORUMLARA GİT ( 19 )

