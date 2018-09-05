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Avrupa haber ajanslarından Google ve Facebook'a tepki: Haberlerimiz üzerinden para kazanıyorlar

Anadolu Ajansının da üyesi olduğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Google ve Facebook'a kullandıkları haber içerikleri için ödeme yapmaları çağrısında bulundu

05 Eylül 2018 Çarşamba 00:21
Avrupa haber ajanslarından Google ve Facebook'a tepki: Haberlerimiz üzerinden para kazanıyorlar

Avrupa’nın önde gelen haber ajansları, Google ve Facebook gibi internet devlerinin kullandıkları haber ve içerikler için ödeme yapmaları gerektiğini açıkladı.

Anadolu Ajansının (AA) da üyesi olduğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, haber ajanslarının ürettikleri haberlerin içeriklerinin Google ve Facebook gibi internet şirketleri tarafından reklam geliri elde etmek için kullanıldığı belirtildi. Ajanslar, bu kapsamda Avrupa Parlamentosuna (AP) "telif hakkı" yasalarındaki dengesizliğin düzeltilmesi çağrısında bulundu.

EANA üyesi 18 haber ajansının genel müdürlerinin imzasının bulunduğu açıklamada, AP'deki telif hakları yasa tasarısına kullanıcıların özgür internet erişimini engelleyeceği gerekçesiyle karşı çıkan Facebook’un geçen yıl 16 milyar dolar, Google'ın ise 12,7 milyar dolar gelir elde ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberleri kullananlara adil bir fiyat uygulamasından bahsediyoruz. Avrupa’da özgür basın ve demokratik değerler için AB'de de yasaları belirleyen kurumların telif haklarında reform konusunda bir baskı oluşturması gerekiyor. Google ve Facebook şirketleri, gazete ve haber ajanslarının yüksek fiyatlarla ortaya çıkardığı sayısız içeriği, herhangi bir ödeme yapmadan kullanıyor."

AP'de temmuz ayında reddedilen söz konusu tasarının 12 Eylül'de yeniden oylanması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 00:21
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  3. Avrupa Haber Ajansları Birliği
  4. EANA
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  6. Avrupa Parlamentosu
  7. Facebook
  8. Google

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