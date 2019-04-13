Avrupa Güreş Şampiyonası - Grekoromen stil 55 kiloda Şeref Kılıç ile 77 kiloda Fatih Cengiz, bronz madalya maçlarını kaybetti



İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Şeref Kılıç ile Fatih Cengiz, bronz madalya maçlarını kaybetti. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler grekoromen stil 55 kiloda Şeref Kılıç, bronz madalya maçında Azerbaycan'dan Eldaniz Azizli'ye yenildi. Mindere 77 kiloda çıkan Fatih Cengiz ise Sırp rakibi Viktor Nemes'e mağlup olarak bronz madalyayı rakibine kaptırdı. Her iki sporcu da şampiyonayı kilolarında beşinci sırada tamamladı.



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