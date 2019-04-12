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Avrupa Güreş Şampiyonası

Kadınlar 65 kiloda Aslı Demir bronz madalya maçına çıkacak- Grekoromen stil erkekler 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 77 kiloda Fatih Cengiz yarı finale yükseldi

12 Nisan 2019 Cuma 16:10
Avrupa Güreş Şampiyonası

ANKARA (AA) - Romanya'da süren Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları başladı.

Başkent Bükreş'teki şampiyonada bugün sabah bölümünde kadınlarda repesaj ve grekoromen stilde 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda eleme ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Grekoromen stilde mindere çıkan erkekler 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 77 kiloda Fatih Cengiz yarı finale yükselen isimler oldu.

Rıza Kayaalp ilk maçında Hırvat rakibi Ante Milkovic'i 5-0 öndeyken tuşla yenerek ikinci tura çıktı. İkinci turda Azerbaycanlı Sabah Shariati'yi 5-0 mağlup eden Türk güreşçi çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Alin Alexuc Ciurariu'yu 5-0'lık skorla geçen milli güreşçi yarı finale yükselen ilk sporcu oldu. Rıza Kayaalp yarı finalde dünya şampiyonu Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaşacak.

Erkekler 77 kiloda Fatih Cengiz ise minderdeki ilk maçında Slovak Leos Drmola'yı 2 dakika dolmadan 9-0 teknik üstünlükle mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Fatih Cengiz ikinci maçında Yunan Georgios Prevolarakis'e 3-0 üstünlük sağlayarak çeyrek finalin yolunu tuttu.

Çeyrek finalde Fransız Evrik Nikoghosyan'ı 5-0 mağlup eden milli güreşçi, yarı finale yükselen ikinci Türk sporcu oldu. Fatih Cengiz yarı finalde 2 kez olimpiyat şampiyonu olan Rus Roman Vlasov ile mücadele edecek.

Erkekler 87 kiloda Metehan Başar Yunanlı rakibi Dimitrios Tsekeridis'i 5-4 yenerek tur atladı. Metehan, ikinci maçında Belarus'tan Mikalai Stadub'a 7-3 mağlup oldu.

Erkekler 63 kiloda Rahman Bilici, Rumen Mihai Radu Mihut'a 4-3, 55 kiloda Şerif Kılıç'ta, Rus Vitalii Kabaloev'e ilk maçlarında 5-4 yenilmekten kurtulamadı.


- Aslı Demir bronz için mindere çıkacak


Şampiyonanın akşam seansında kadınlar 65 kiloda Aslı Demir, Rus Maria Kuznetsova ile üçüncülük maçına çıkacak.

Kadınlarda 53 kiloda Zeynep Yetgil ve 62 kiloda Aslı Tuğcu ise repesaj maçlarını kaybederek şampiyonaya veda etti.








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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 16:10
  1. Avrupa Güreş Şampiyonası
  2. Güreş
  3. Rıza Kayaalp
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