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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na doğru

- Rusya'da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi toplamda 27 sporcu temsil edecek

21 Haziran 2019 Cuma 12:03
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na doğru


ANKARA (AA) - Rusya'da, 3-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu açıklandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazan kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi 12 kadın ve 15 erkek sporcu temsil edecek.

Başkanlığını Fatih Sezer'in yapacağı kafilede, genç milli takım sorumlusu Yasin Atıl, antrenörler Gürkan Eröksüz, Gjon Shyti, Islah Aybars Sawis, Can Önsoy, Umut Özbek, Musa Özcan, Hakan Delibaş, Ömür Sönmez, Volkan Burak Tuncil, Corrado Rosso, Aykut Çelik, Lale Memduha Alptoğan ve Çiğil Gün Güler'in yanı sıra şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar: Gizem Güvenç, Beril Böcekler, Merve Tuncel, Leyla Özdoyuran, Sudem Denizli, Aleyna Özkan, Zehra Duru Bilgin, Hazal Özkan, Deniz Ertan, Doğa Babacan, Defne Taçyıldız ve Defne Coşkun

Erkekler: Baturalp Ünlü, Yiğit Aslan, Mert Kılavuz, Mert Ali Satır, Berke Saka, Melikşah Düğen, Derin Hansoy, Yiğit Sağlam, Emir Şimşek, Demirkan Demir, Efe Hacısalihoğlu, Sarpcan Tezel, Halil Boran Hasay, Ekin Demirbaş ve Bora Gülşen.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:03
  1. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası
  2. Kazan
  3. Rusya
  4. yüzme

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