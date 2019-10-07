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Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Türkiye, İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya kazandılar.

07 Ekim 2019 Pazartesi 06:52
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Türkiye, İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın ilk iki gününde 4 madalya kazanan milli sporcular, son günde de 1 madalya elde etti. Kızlar +65 kiloda Berra Nur Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu.

İki altın, iki gümüş ve bir bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Türkiye, şampiyonayı Rusya'nın ardından ikinci sırada bitirdi. Ay-yıldızlı ekip, kız takım sıralamasında üçüncü, erkek takım sıralamasında ise dördüncü sırayı aldı.

Şampiyonanın son gün müsabakalarını Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve Konsolos Yardımcısı Gülay Demirtaş da izleyerek, milli sporculara destek verdi.

Öte yandan, şampiyonada görev yapan uluslararası hakem Berhan Arslan da şampiyonanın en iyi 5 hakeminden biri olarak seçildi.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İspanya'da düzenlenen şampiyonada madalya alan milli sporcuları kutlayarak, "İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 2'si altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere 5 madalya kazanan milli tekvandocuları kutluyorum. Şampiyonayı genel sıralamada Rusya'nın ardından ikinci olarak bitiren millilerimiz önemli bir başarı ortaya koydular. Sergiledikleri performanslarla gelecek adına umut verici sonuçlar elde ettiler. Genç sporcularımızın başarısında emeği geçenleri yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 06:52
  1. Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası
  2. tekvando
  3. Anadolu Ajansı

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