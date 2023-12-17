Avrupa Gazze için sokaklara dökülüyor! Paris'te 'ateşkes' yürüyüşü
Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına son vermesi ve acilen ateşkes sağlanması için yürüyüş yaptı.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana süren Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, dünyanın dört bir yanında protesto edilmeye devam ediyor.
Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına son vermesi ve acilen ateşkes sağlanması için yürüyüş düzenledi.
Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşe, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi lideri JeanL Luc Melanchon da destek verdi.
Yürüyüşe İsrail vatandaşları da katıldı
Göstericilerin ellerinde Filistin bayrakları taşıdığı yürüyüşe Fransa'da yaşayan İsrail vatandaşları da katıldı.
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