0553 313 94 23
impression

Avrupa futbolunda deprem! Tutuklandı

İspanya Futbol Federasyonu Başkan Yardıımcısı Andreu Subies, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

30 Ekim 2018 Salı 15:28
Avrupa futbolunda deprem! Tutuklandı

İspanya’da gündem Real Madrid’in Barcelona’ya 5-1 kaybetmesi veya Lopetegui’nin kovulması değil, futbol federasyonunda yaşanan yolsuzluk yüzünden Başkan Yardımcısı Andreu Subies’in tutuklanması oldu.

Yolsuzlukların araştırıldığı 'Operasyon Soule' çerçevesinde, İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) ve Katalan Futbol Federasyonu eski Başkanı ve mevcut Ekonomi Başkan Yardımcısı Salı Andreu Subies'i de gözaltına alındı.

Soruşturmanın kaynaklarına göre Subies, operasyonda tutuklanan iki kişiden biri. Katalan Federasyonu'nun eski yöneticisi ve Villar'un yakın arkadaşı olan Jose Contreras da tutuklular arasında. Contreras aynı zamanda reformları yapmak için Katalan Federasyonu tarafının çalıştığı Tastavins şirketinin sahibi.

Villar tahliye edilmişti!

İspanyol eski Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar'ın akraba ve çalışanlarına, Katalan futbolunu düzenleyen kurumda haksız yer edinme davası üzerinden kovuşturma yürütülüyor. Subies, Villar tutuklandığında İspanyol futbolunun sorumlusu, Luis Rubiales'in güçlü adamlarından biriydi.

Geçen yıl temmuz ayında, Conmebol'un eski Müdürü de olan Angel Maria Villar ve oğlu Gorka, zimmete para geçirme ve belgesel tahrifat şüpheleriyle ilgili sorgulama amacıyla gözaltına alınmıştı.

Villar, bu dava için geçici olarak hapis cezasına çarptırıldı, ancak yaklaşık 350 bin Dolar’lık kefaleti yatırdıktan 10 gün sonra tahliye edildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:28
  1. La Liga
  2. la liga şampiyon
  3. İspanya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatice annemizin evini yıkıp tuvalete çevirdiler... Suudlular Mekke’yi Las Vegas’a dönüştürdü!
    1. Hatice annemizin evini yıkıp tuvalete..
    2. Yüzlerce Suriyeli sokakta! İsrail..
    3. E-5'teki sır cinayetin detayları..
    4. Çinliler Türk yemeklerine doyacak
    5. 'Yunan medyasının içine oturdu'
    6. Kanalizasyon çukuruna düşen yavru kedi..
    7. Konya'da eve dönmediler, cep telefonu..
    8. Müslümanlar kilise satın aldı, aşırı..
    9. İstanbul'un manzarası değişti! 3..
    10. Amerika'da doğarak vatandaşlık alma..
    11. Avrupa futbolunda deprem! Tutuklandı
    12. Lübnan'da yılan hikayesine dönen..
    13. Miyajima: Olimpiyat ruhu insanların..
    14. PKK'nın korkunç planı ortaya çıktı!..
    15. Hatice Cengiz'den Kaşıkçı açıklaması!
    16. Akar: Müşterek devriyeler başlayacak
    17. Irak’ta kritik bakanlıklar atama..
    18. 'Mide ağrısıdır geçer!', diye ihmal..
    19. FETÖ hakkındaki ilk davada sona..
    20. Türkiye Kupası maçında olay çıktı! Maç..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?