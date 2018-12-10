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Avrupa ektiğini biçiyor

Mazlum coğrafyalarda terör estiren, toplumları kışkırtan ve 100 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Avrupa; kendilerine ‘Sarı Yelekliler’ adını veren grupların saldırılarıyla sarsılmaya başladı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:52
Avrupa ektiğini biçiyor

Ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak için mazlum coğrafyalarda emperyalist bir politika izleyen Batılı ülkeler, estirdikleri zulmün fırtınasına tutuldu. Geçtiğimiz asırda 100 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Avrupa, kendilerine ‘Sarı Yelekliler’ adını veren grupların saldırılarıyla sarsılmaya başladı. Fransa’da başlayan kanlı eylemler, İspanya, Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan ve Yunanistan’a da sıçradı. İş yerlerinin yağmalandığı, marketlerin talan edildiği, bankamatiklerin patlatıldığı Avrupa ülkelerinde hayat felce uğradı. Avrupa’da baş gösteren isyanları Akit’e değerlendiren uzmanlar, Batılı ülkelerin gerçekleştirdikleri zulmün bedelini ödediklerini kaydettiler.

Avrupa yaşanmaz hale gelecek

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, Batı’nın bedel ödediğine işaret ederek, “Avrupa geçmişteki emperyalist politikalarının bedelini ödüyor. Afrika’da yaktıkları milyonlarca canın hesabını veriyor. Batı bu günlerde ektiğini biçiyor” dedi. Sarı Yeleklilerin eylemlerinin öncü olduğunu belirten Akgül, “Batı’da esas kıyam daha başlamadı. O Afrikalı’nın sömürünün intikamını alacağı kıyam başladığında Avrupa yaşanmaz hale gelecek. Avrupa medeniyeti, ektiğini biçiyor” şeklinde konuştu. Batı’nın teröre verdiği desteği de hatırlatan Akgül, “Başkan Erdoğan, Avrupa’yı sürekli olarak uyardı. Batı terör laboratuvarı olmanın da diyetini ödüyor” dedi.

Sömürünün bedelini ödüyor

Stratejist Murat Akan da, “Avrupa ülkelerinde manevi değerler çökmüş durumda. Aile kavramı yok olmuş vaziyette. Herkes bireyselleşmiş durumda. Avrupa yeraltı kaynaklarını da bitirmiş durumda. Avrupa’nın zenginliği bitmek üzere. Güç Batı’dan Doğu’ya kayıyor. Eskiden yapmış oldukları zulmün, sömürünün bedelini ödüyor” dedi. Fransa’daki eylemlerinin kutsanmaması gerektiği uyarısında da bulunan Akan, “Bu eylemlerin haklı gerekçeleri var olsa da istihbarat örgütleri bu eylemleri farklı noktalara çekmekte meşhurdur. Fransa’daki bu olaylar boyutunu aşmıştır. Bu eylemler ihraç edilebilir. Esas tehlike de budur” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:52
  1. Batılı ülkeler
  2. Avrupa
  3. Sarı Yelekliler
  4. Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül
  5. Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD)
  6. Stratejist Murat Akan
  7. Avrupa ülkeleri
  8. Aile kavramı

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  • ahmetahmet16 dk önce
    ruzgar esen firtina bicer, komsusunun tarlasinda yangin cikaranin tarlasi da yanar, darisi kuresel haydut, kuresel terorist, kuresel sermayelerin basina....
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