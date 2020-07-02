“Avrupa, Çin bağımlılığından Türkiye ile uzaklaşabilir”

Avdagiç, “AB, küresel tedarik zincirindeki pandemi engelini en yakınındaki Türkiye’nin sanayi kapasitesi ile kırabilir. AB’nin 1,9 trilyon avroluk ithalatında Çin’in yüzde 19, Türkiye’nin yüzde 4 payı var. Pandemi sonrasında Türkiye, yüzde 4’ü en az ikiye katlayacak endüstriyel kapasiteye sahip” ifadelerini kullandı. Çok yönlü ilişkilerin bulunduğu Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı’nda, AB ve Türkiye ilişkilerinde birçok yapıcı adım atılmasını beklediklerini belirten Avdagiç, şunları kaydetti: “AB, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarında daha korunaklı ve güvenli bir ekosistem oluşturmak istiyor. Türkiye, burada yeni bir rol üstlenebilir. Bu dönem Gümrük Birliği ortaklık konseyi kararının zaman kaybetmeden güncellenmesi için de iyi bir fırsat taşıyor. Tam 24 yıl geçti. 1996’nın şartları değişti, farklılaştı. Gümrük Birliği’nde revizyon, Türkiye ile AB arasında ekonomik açıdan daha geniş bir entegrasyon oluşturacaktır. Ayrıca Gümrük Birliği’nin işleyişinde var olan sorunların aşılmasını sağlayacaktır.”